Brüsszel újabb szankciói aligha érik el Putyin ingerküszöbét, de a német gazdák nem lesznek boldogok

Magyarország visszavett a műtrágyából

A 2022-es árrobbanás jelentősen növelte a hazai növénytermesztők önköltségét is, elsősorban a műtrágya árának 60-100 százalékos emelkedése miatt – derül ki az Agrárközgazdasági Intézet jelentéséből. Tavaly már a normalizálódó gázárak hatására a műtrágya beszerzési ára is érdemben csökkent, 2023-ban egy tonna átlagosan 36,5 százalékkal került kevesebbe, mint 2022-ben. A műtrágyafelhasználás is érdemben csökkent hazánkban, ami kedvező folyamat a talajminőség megőrzése szempontjából. Tavaly 2022-höz képest közel 19 százalékkal csökkent a felhasználás, de ennél sokkal nagyobb eredmény, hogy az elmúlt tíz év átlagától 36 százalékkal maradt el a 2023-as felhasználás. Hazánk nem importál jelentős mennyiségű műtrágyát, a Nitrogénművek kapacitása – ha épp nincs tervezett üzemszünet – kielégíti a hazai szükségleteket.