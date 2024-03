A társadalmi béke megteremtéséért dolgozom – Sulyok Tamás a Mandinernek

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

Balaton, túrázás, nyugodt nyugdíjasévek – erről mondott le a köztársasági elnöki posztért. Mivel győzte meg Orbán Viktor?

Úgy gondolom, hogy ha valakit felkérnek a köztársasági elnöki pozícióra, túl sok meggyőző érvre nincs szükség. Ennél megtisztelőbb életesemény nem történhet magyar emberrel. Kétségtelen, hogy a felkérés hirtelen és váratlanul érkezett, így a családban újra kellett tervezni, de mindenki támogatott a döntésemben.

Hogy történt a felkérés, mikor beszéltek először a kormányfővel? Mennyit gondolkodott azon, hogy vállalja a feladatot?

Novák Katalin elnök asszony lemondását követően nem sokkal érkezett a megkeresés. Sokat nem gondolkodtam, aznap válaszoltam, és már a feleségem jóváhagyásával tudtam megjelenni a miniszterelnök úrnál.

Nincs könnyű helyzetben, a kegyelmi ügy miatt nagy a bizalmatlanság a köztársasági elnöki intézménnyel szemben.

A kegyelmi ügy társadalmi lecsapódása mindenki számára tanulságos. Világéletemben arra figyeltem, ami a legfontosabb a munkámban. A fókusz most is ott van, ami a leglényegesebb: kifejezni a nemzet egységét és őrködni az államberendezkedés demokratikus működése felett. Eddigi tapasztalatom szerint a szorgalmas és hatékony munka mindig meghozza a gyümölcsét, és ebben bízom a továbbiakban is. Igyekszem megfelelni valamennyi elvárásnak, amit a nemzet velem szemben támaszt.