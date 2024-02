Miért marad el a tervezett életmódváltás?

Az NN Biztosító legfrisebb felmérése szerint az aktív korú magyarok több mint fele elégedetlen az egészségügyi állapotával, 58%-uk pedig kifejezetten aggódik az egészségügyi állapotáért, a tervezett életmódváltás többségüknél mégsem valósul meg.

Életmódváltás: akarjuk, de nem tesszük

A 20-64 közöttiek többsége a felmérés szerint pontosan tudja, hogy fontos lenne az egészségesebb életvitel, a többségnél azonban ezek csak tervek maradnak. A magyarok 36%-a most is tervez életmódváltást, de csak 20%-uk tett lépéseket az egészségtudatosság felé, 25%-uk viszont még a tervezésig sem jutott el. Minden ötödik magyar pedig nem is tervez életmódváltást.

A legtöbben az egészséges táplálkozást (81%), a rendszeres testmozgást (75%) és a pihenésre, kikapcsolódásra szánt időt (71%) tartják fontosnak az egészségük megőrzése kapcsán, a rendszeres szűrővizsálatot 58%, a megfelelő vitamin- és ásványianyag-pótlást pedig 51%-uk emelte ki. Nemek közötti eltérés tekintetében a nők sokkal fontosabbnak tartják a rendszeres szűrővizsgálatokat, kétharmaduk tekinti lényegesnek, szemben a férfiakkal, ahol mindössze az 50% vélekedik így.

A magyarok többségénél elmarad a tervezett életmódváltás. Fotó: Pixabay/StockSnap

Az egészségügyi és a pénzügyi tudatosság összefügg?

A felmérés kimutatta azt is, hogy jóval egészségtudatosabbak azok, akik egészségpénztári tagok, illetve rendelkeznek valamilyen egészségbiztosítással. Statisztikailag is kimutathatók ezek a különbségek: az egészségpénztári tagok 68%-a, az egészségbiztosítással rendelkezők 64%-a tervezi vagy már el is kezdte az életmódváltást, míg a kizárólag állami egészségügyi ellátást igénybe vevők alig több mint negyede tett lépéseket az egészsége érdekében és csak egyharmada tervezi egyáltalám, hogy életmódot vált, egynegyedük pedig nem is gondolkodik ilyenben. Ráadásul előbbiek gyakrabban vesznek részt szűrővizsgálatokon és a rendszeres orvoslátogatást is fontosabbnak tartják.

Holló Bence, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója szerint a számok azt bizonyítják, hogy az egészségügyi és a pénzügyi tudatosság összefügg, azok, akik igénybe vesznek egészségpénztári megoldásokat és különféle egészségbiztosítási fedezeteket, általában nyitottabbak és kitartóbbak is, ha az egészségesebb életmódról van szó. Kiemelte továbbá, hogy rendkívül veszélyes a netorvoslás, vagyis, hogy online keresünk diagnózist a panaszainkra.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay/scottwebb