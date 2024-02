„Semmi baj. Igaz, kormányunkat és annak fejét lassan mindenütt utálják, minél távolabbra kívánják, és ebből óhatatlanul ránk is hárul valami. De még mindig van, ahol meleg fogadtatásban lehet részünk. Menjünk Csádba!

Úgy tűnik, mindenütt máshol sikerült ellenségeket csinálni. Nehéz munka volt, de kormányunk nem sajnálja a fáradságot, ha közügyről van szó.

Szorgos munka folyt annak érdekében is, hogy Orbán házhoz menjen Brüsszelbe a közutálatért.

Győzött, naná, én is olvastam. Pont úgy, mint amikor kiutálták az Európai Néppártból, meg amikor nemrég Erdogan hülyét csinált belőle. Sajnos most még ki sem somfordálhatott a folyosóra a szavazás előtt,

mint a múltkor, amikor olyannak kellett zöld utat adnia, amelynek az ellenkezőjére tett ígéretet a híveinek, még egy idiótára butított nemzeti konzultációval is körbelihegte az országot. Úgy látszik, most a büfé is, a férfi WC is zárva volt. (A nőibe meg csak nem nyithat be, még megrágalmazná a gaz ellenfél, hogy ő is átoperáltatta magát az LMBTQ agitáció hatására.) Szóval nem volt menekülő útvonal a megaláztatás elől.”

Nyitókép: MTI/Soós Lajos