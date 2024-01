„Az LMBTQ jogok biztosításához és a menekültügyi szabályok megváltoztatásához köti az Európai Bizottság a Magyarországnak járó, további források kifizetését – erről beszélt még a múlt héten Ursula von der Leyen.

A testület elnöke végre valahára egyértelmű volt és nem kertelt: kerek-perec kimondta, hogy nincs itt semmilyen jogászkodás, nincsenek jogi aggályok. A migráció és a gender ügyében képviselt eltérő álláspont az, ami miatt visszatartják a hazánknak jogosan járó források kétharmadát. Persze eddig is tudtuk, hogy ez így van, de ennyire egyértelműen még talán soha, senki nem mondta ezt a szemünkbe. A meglepő őszinteséget Orbán Viktor, miniszterelnök a kampánynak tulajdonította legutóbbi rádióinterjújában. Szerinte ugyanis a francia királyi udvarokban megszokott brüsszeli nyelvezet helyett az Európai Parlamenti választások közeledte most rákényszeríti a politkusokat arra, hogy őszintén beszéljenek. Egyértelmű volt ugyanakkor a magyar kormányfő is, aki leszögezte:

nincs az a pénz, amiért Magyarország beengedné a migránsokat az országba és az LMBTQ aktivistákat az iskolákba.

És éppen ez az, amit Brüsszelben nem értenek. Az ottani technokrata, elvtelen, csak a saját érdekeit néző elit gondolkodása ugyanis teljesen eltér a magyartól. Ők abban szocializálódtak, hogy ha akarok valamit, akkor kérek érte cserébe valami mást és ha azt megkaptam, akkor én is engedek. Számukra nem léteznek elvek, nem létezik népakarat, nem létezik vörös vonal. Éppen ezért fordulhatott elő, hogy a brüsszeli vezetés teljes mértékben kiszolgáltatta az EU-t az amerikai érdekeknek. És ugyanezt mutatja az Európai Parlament korrupciós botránya is. A képmutatás, a korrupció és az elvtelenség diadala az, amit Brüsszelben látunk. És amikor az egész intézményrendszer és a teljes vezetés így gondolkodik, ezen a szemüvegen keresztül látja a világot, akkor hajlamosak azt gondolni, hogy mindenki ilyen.”

***