Herczeg Márk és a 444 hiába gúnyolódik, ettől még tény marad: a baloldali gőg ebben a pillanatban is építi a következő kétharmadot

A választások utáni helyzetértékelésemben valóban kitértem arra, hogy Csáki Judit színikritikus rég nem látott morális mélységekbe süllyedt, amikor mértéktartó epeömlésében úgy vélekedett, hogy „sok a cigány, sok köztük kevésért megvehető, meg is veszik őket, a szavazatukat is. az országból, a világból nem értenek semmit, nem is akarják. ez a többség, mint látjuk.”

És ezen Herczeg élcelődése sem segít, aki Csáki Judit mondatait próbálja kissé esetlenül bagatellizálni. Megállapítja azt is, hogy a jobboldalról származó, karcos és olykor valóban vulgáris megszólalások tengerében igazságtalan az idős színikritikus gyalázkodását kárhoztatni. Főleg a kétharmadért.

Mindebből úgy tűnik, a baloldalon nem tudják vagy nem akarják érteni a választói dinamikát,

ami valóban kétharmadokat eredményezett az utóbbi, mennyi is? négy választáson. A bal-ladai homályt oszlatandó, ezért három megállapítással hadd éljek, mintegy szerény, frontbaráti emlékeztető gyanánt:

1) A kétharmadot nem Csáki Judit okozta. Ha így volna, szerintem csodafegyverként már szerződtette volna valamelyik kampányguru. A kétharmadot valójában a csáki mentalitás okozza: a posztszadesziánus gőg, ami a választók döntésképességének eltagadásából, az urbánus elit hamis fantazmagóriájából fakad.

2) E gőgösség és a hozzá társuló végtelen arrogancia akadályozza a valódi baloldali összefogást.

Ide illeszthető a Márki-Zay-féle önsorsrontó messiástudat, az önkormányzati koncokon osztozkodva széthulló balos koalíciók,

de a DK-Momentum fordulatos hidegháborúja is.

3) A baloldal önreflexiós deficitje legélesebben mégis Gyurcsány Ferenc karakterében mutatkozik meg. Fájdalmas, de amíg a levitézlett exminiszterelnök az ellenzék legkarizmatikusabb szereplője, és amíg a bölcs belátás visszalépésre nem kényszeríti, addig gránitba véshető az a kétharmad.

