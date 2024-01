„A köznek ugyanis 2023-ban nem volt tényleges fordulópontja. A magyar társadalom, mint egy lassan mozgó anyahajó, már veszélyesen közel került ahhoz, hogy befejezze azt a megfordulást, amit 2022 áprilisában elkezdett.

Biztos van, aki szerint korábbról tart már ez, és meglehet, igazuk is van, ez a fordulat mégis a tavalyi parlamenti választás éjszakáján, másnapja reggelén, az eszmélés pillanatában kezdődött. És valószínűleg nem is egyszerűen azért, mert ismét a Fidesz nyert, és ismét súlyos kétharmaddal. Sokkal inkább, és sokkal többeket érintve azért, mert előtte elhitették velük, és ők készségesen, abszurdan naiv lelkesedéssel el is hitték, hogy nem így lesz.

A pofon erején pedig csak fokozta a felismerés, hogy azok, álmodozók vagy politikai sarlatánok, akik képesek voltak változást ígérni, pontosan tudhatták, hogy ez nem következik be. Hazudtak nekik.”