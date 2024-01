„A tizenéves rokongyerekek felvilágosítottak, hogy nagyon kínos, ha valaki cringe. Én úgy mondtam, hogy cringe, de kiderült, hogy krindzs. Mindez úgy került elő, hogy a Noárt meghívták egy egyházi gimibe és kérdezték tőlem, hogy ki az a Noár és gáz-e, hogy meghívták. Mondtam, hogy szerintem bárkivel lehet beszélgetni, bár a Noár elég fura pali, a baloldalról én biztos nem őt hívnám meg, a Krúbi is azt mondta róla, hogy cringe, bármit is jelentsen. Akkor kinevettek, hogy krindzs és azt jelenti, ha valaki nagyon kínos. Szóval addig jó, amíg nem vagy cringe, utána lehúzhatod magad. (Egyébként én is hívtam egyszer Noárt Szóbox-vitasorozatra, csak nem jött…)”

Fotó: MTI/Mónus Márton