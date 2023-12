Hóolvadás után: elöntötte a szentendrei aluljárót a megáradó patak (videó)

Nagyobb esőzések, hóolvadás idején megszokott természeti jelenségnek voltak tanúi Szentendre lakói a napokban: a Pest megyei város egyik aluljáróját elöntötte a Visegrádi-hegységben eredő, egész Szentendrét átszelő Bükkös-patak.

A Bükkös-patak élővilága is nagyon népes és érdekessége, hogy városi környezetben tudjuk megfigyelni a vízfolyás leggyakoribb halfaját a domolykót, viszont ebben a vízben is megtalálható hazánk egyik legjelentősebb, fokozottan védett faja, a kárpáti márna (régebben Petényi-márna). Egy másik védett hal, a nyúldomolykó is gyakori errefelé, ahogy a paduc, a fürge cselle vagy a fenékjáró küllő és a kövicsík. De a Bükkös-patak mentén gyakran vadászik jégmadár és a torkolat környékén fotóztak már le hatalmas, vadászó siklót is, teszi hozzá a hírről beszámoló 24.hu.

Videó is készült az esetről:

Nyitókép: képernyőmentés