Míg Európa országaiban az iszlám, nálunk a zsidóság a második legnagyobb vallási közösség – Jeszenszky Zsolt a Mandinernek

A politikai hobbista szerint fel kell ébredniük a palesztin zászlót lengető szélsőjobboldaliaknak is,

az október 7-i terrortámadás óta egyértelmű, a Hamász áll a rossz oldalon. Izrael nem vonta kétségbe a palesztin nép jogát arra, hogy szuverén módon éljen, és „szó sincs arról, hogy Izrael apartheid állam lenne”, de hozzátette, nyilvánvalóan Izrael is követett el hibákat a zsidó állam megszületése óta. Csakhogy a gyalázatos, civilek ezreit tudatosan és büszkén lemészároló támadás után nincs miről beszélni – érvelt.

Kitért arra is: nem könnyű Izrael helyzete, mivel mindenképpen lépniük kell a terrortámadásra válaszul, viszont a csapások civil áldozatokat is követelnek, ami rontani fogja nemzetközi megítélésüket, ráadásul erkölcsileg is megkérdőjelezhető. Beszédes adat, hogy az európai országok legnagyobb részében a kereszténység után a második legnagyobb vallási közösség a muszlimoké, az egyik kivétel ez alól Magyarország, ahol a második legnagyobb spirituális közösség a zsidó.

A teljes beszélgetés itt megtekinthető:

Gondolatok az ellenzékről és Matthew Perry haláláról

„Az őrület bizonyítéka, amikor valaki ugyanazt csinálja újra és újra” – mondta Jeszenszky az ellenzékkel kapcsolatban, ami immáron 13 éve ugyanazt a „taktikát” követi, s belesüppedt egy Orbán-ellenes, aktivista pózba, amelyet nem képes levetkőzni. Szerinte az átlag magyar állampolgár továbbra sem fog szavazni az ellenzékre, ha így halad tovább, mivel a stabilitást ma is a magyar kormány képviseli. Addig pláne, amíg az ellenzék érdemi alternatívát nem mutat fel.

Matthew Perry, a Jóbarátok című ikonikus sorozat egyik főszereplője a napokban hunyt el, a rendőri jelentések szerint belefulladt a jakuzzijába. A politikai hobbistát az zavarja, hogy

az ilyen hírességek esetében a mainstream sajtóban megy a mismásolás, s nem kerül elő, milyen életet éltek, például rendszeresen használtak kábítószert vagy ittak.

Úgy gondolja, ha erre az aspektusra több figyelem jutna, azzal mégiscsak elrettentenék a fiatalokat, hangsúlyozva, nem ez a követendő példa az életükben.

nyitóképünk illusztráció: MTI/EPA/Mohamed Szaber