Kocsis Máté: Az EU nem tudja kezelni a migrációs válságot

„A tét azért is nagy, mert minden olyan európai támadás, amit a mi politikai közösségünk elszenvedett, az egy megfontolásból akadt: a velünk szemben állók azt akarják bebizonyítani, hogy aki nem föderalista, azt tönkre fogják tenni. Bizonyítsuk be, hogy nemzeti politikával is lehet választást nyerni”