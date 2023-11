A sör összetétele és pozitív hatásai

Hogy pontosan mitől is lehet pozitív hatása az emberi testre a sörnek, abban a HáziPatika lehet segítségünkre.

A sör valamennyi típusában viszonylag nagy mennyiségben található B-vitamin , azon belül is a legnagyobb koncentrációban B2 (riboflavin), B3 (niacin), B6 (piridoxin) és B9 (folsav), de tartalmaz B5-öt (pantoténsav) és B12-t (kobalamin) is. A B csoportú vitaminok forrása a sör élesztőtartalma; a szűretlen sörökben nagyobb mennyiségben vannak jelen, mint a szűrt változatokban. Fontos tudni azonban, hogy az alkohol gátolja a felsoroltak némelyike, például a szervezet számára nagyon fontos folsav felszívódását, így a B-vitaminok pótlása elsődlegesen más táplálékforrásokkal ajánlott.

A sör előnyös kalcium-magnézium aránya (előbbiből keveset, míg utóbbiból sokat tartalmaz) segíti az epe- és vesekőképződés megelőzését. Fontos továbbá, hogy káliumban gazdag, ugyanakkor nátrium kevés van benne, ami az egészséges vérnyomásnak kedvez, de nem szabad megfeledkezni róla, hogy a túlzott alkoholfogyasztás viszont emeli a vérnyomást, így annak optimális szinten tartására nem a komoly mennyiségű sörbevitel a jó választás.

A felsoroltak mellett a sör vasat, szelént és rezet is tartalmaz.

A sörben nem található koleszterin és zsír, és a legtöbb típusa fehérjében is viszonylag szegény táplálék; kalóriatartalma kisebb , mint az alkoholmentes italok többségének. Mértékkel fogyasztva ezért a HáziPatika is egyetért a fent említett kutatással abban, hogy diéta kiegészítője lehet, például azoknál is, akik zsír- és koleszterinszegény étrendet folytatnak.

Emellett pedig a sör polifenolokat és mikroorganizmusokat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az emberi bélrendszerben élő mikrobák sokféleségére. Tanulmányok kimutatták, hogy ha többféle baktérium van jelen bélrendszerünkben, kisebb az esélye például a különböző szívbetegségek és a cukorbetegség kialakulásának.

Ha mértékkel isszuk, egészséges a sör

A tanulmány szerint tehát ha az alkoholfogyasztást biztonságos határokon belül szabályozzuk, akkor az a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz is hozzájárul, és egészségünk megőrzését is elősegítheti. Az egyes országokban persze eltérően ítélik meg, hogy mi is az elfogatható napi mennyiség. A legtöbb helyen, így Magyarországon is általában érvényes orvosi ajánlás szerint egy nap egy pohár (azaz 0,33 liter) 4,5 százalékos sör – ez a mennyiség 12 g alkoholt jelent – fogyasztása elfogadott.

Nyitókép: Oliver Lang / DDP / ddp images/ AFP