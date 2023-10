„Olvasom, Szijjártó Péter Moszkvában tárgyalva a RIAnovosztyinak nyilatkozott. Az interjú döbbenetes. Hazánk külügyminisztere elmondta, az EU Oroszország elleni szankciói nem működnek és ha erről bárki tárgyal az EU-ban rögtön »sarokba szorítják és megalázzák«. Először is a szankciók egy része MŰKÖDIK egy részét Oroszország KIKERÜLTE Kína, India, Kazahsztán stb segítségével. És ezeket az USA az EU folyamatosan javítja azért, hogy Moszkva NE legyen képes a háborút folytatni. Másodszor az orosz riporterek azért kérdezték ezt és azért ÖRÜLHET a Kreml kommunikációs gépezete, ennek a nyilatkozatnak, mert az orosz társadalom felé be lehet mutatni »lám, Oroszország győzelemre áll, hiszen egy komoly(?) EU-s vezető is ezt támasztja alá«.

Ez természetesen rombolja a Nyugati kapcsolatainkat és a gond, hogy egyébként nem is igaz. Nem értem ezt az állandó megfelelést a kormány politikusainak nyilatkozataiban Oroszország irányába.. Mint ahogy az ellenzék oldalán sem értettem pár hónapja, amikor azt mondták Brüsszelnek »ne küldjék az EU-s forrásokat« miközben a magyar gazdaság éppen »felfordul«. Az egyik oldal Moszkvának a másik Brüsszelnek akar megfelelni. Itthon állandóan a ló egyik oldaláról, a másik oldalára esünk. Rémisztő!”