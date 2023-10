Rommá verte nézettségben az RTL-t a TV2

Kolosi Péter, az RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese szerint több mint húsz éve nem volt arra példa, hogy a TV2 megverje az RTL Klubot a legfontosabb nézettségi kategóriákban 2022 őszén. Kolosi Péter azzal magyarázta a vereséget, hogy tavaly a téli, katari foci-vb tőlük vitt el több nézőt, és a TV2-nél voltak a frissebb, a nézőknek nagyobb újdonságot jelentő műsorok.

A 2022-es őszi eredményeken saját bevallása szerint még Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója is meglepődött. Stanchev úgy fogalmazott, a Media1 podcastjében hogy

régóta vágytak már a főműsoridős elsőségre ebben a célcsoportban is,

a tévénézési szokásokat azonban nagyon lassan lehet megváltoztatni itthon.

A TV2 elsőbbsége még az idei év első felében is kitartott ezt elismerte a az RTL Group első féléves pénzügyi jelentése is. Várhatóan az idei ősz is ádáz küzdelmet hoz a két kereskedelmi tv óriás között. Ahogy arról korábban mi is írtunk, indulása után jól teljesítette a sokakat megosztó Kőgazdag Fiatalok című sorozata a TV2-nek, valamint arra is számítanak, hogy az RTL Klub Voice című tehetségkutaja, valamint a TV2 Sztrában Sztár leszek is éles küzdelmet fog folytani a nézettségért.