Fizetősek lesznek Szoboszlaiék meccsei? – reagált a TV2-vezér

Vaszily Miklós – aki 2019-től tölti be a TV2 csoport elnöki tisztségét, azonban egy hónappal ezelőtt a vezérigazgatói feladatokat is megkapta – többek között arról is beszélt a Világgazdaságnak, hogy vajon kap-e külön műsort Szoboszlai Dominik a TV2-n és fizetősek lesznek-e a Liverpool bajnokijai.

Vaszily elárulta, hogy a digitális területre fordítható forrásaik korlátozottabbak, ezért eddig visszafogottságot mutatott a streaming megközelítése.

„Én viszont a digitális világból érkeztem a televízióba, érzékenyebb vagyok erre a témára és most áttekintjük a digitális területen az elért eredményeinket. Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező években az eddigieknél nagyobb súlyt fog kapni ez a terület” – jelentette ki, majd válaszolt arra a kérdésre, hogy vajon helyes-e sportműsorokat bevinni streaming-előfizetés mögé.

„Szerintem a sportjog a lineáris tévézés hosszútávú felmaradásának az egyik kulcsa, záloga. Ebben a tekintetben más a stratégiai megközelítésünk, mint a konkurenciának.

Ahogy mi állunk hozzá, az az, hogy legyenek ezek a tartalmak elérhetőek a sportcsatornáinkon, a terjesztők fizessék meg ennek az árát és a sportcsomagot megvásárló tévénézők élvezhessék ezeket a tartalmakat. Az angol Premier League és a spanyol bajnokság jogai is hosszú évekre nálunk vannak. Ezek úgy tartalmában, mind üzletileg nagyon erős brandek. Ahogy pedig mi a terjesztőkkel együtt ezeket a nézők felé kínáljuk, szerintem egy nagyon sikeres üzleti modell. Mi ebben gondolkozunk és ez egyelőre működik.”

Vaszily Miklós, a TV2 csoport elnök-vezérigazgatója (Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság)

Vaszily leszögezte: nem lesznek fizetősek a Liverpool meccsei.