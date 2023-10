Kocsis Máté: Brüsszel a felelős a migrációs helyzetért

Mint mondta, csütörtökön személyesen bizonyosodott meg Ásotthalmon arról, hogy „a helyzet egyre rosszabb, most már a magyar határvédők, határvadászok és rendőrök biztonsága is konkrétan veszélyben van, hiszen már éles lőszert is használnak a migránsbandák, a terrorsejtek”.

Úgy vélte,

a képek és felvételek nem adják vissza azt az „elképesztő állapotot, hangulatot, veszélyt a sok-sok milliárdos kárt, de a határvédők által végzett áldozatos és bátor munkát sem”.

Kocsis hangsúlyozta, minden egyes terrorcselekményért „a brüsszeli politika a felelős”; a „migránsútvonalak” ugyanis nemcsak a terroristákat, hanem a fegyvereiket is közvetítik, ami ellen minden erővel fel kell lépni.

Nyitókép: Kocsis Máté Facebook-oldala