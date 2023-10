Hamarosan kiderül, hogy függ össze a migráció és a terrorizmus

Kocsis Máté a nemzetbiztonsági bizottság mai ülésén hivatalosan is kezdeményezte a migráció és a terrorizmus összefüggéseiről szóló titkosszolgálati jelentés feloldását – írja a Facebook-oldalán a Fidesz frakcióvezetője, aki arról is tájékoztat, hogy az indítványt a bizottság támogatta, így a közvélemény is megismerheti hamarosan a jelentést.

„Magyarország déli határainál egyre világosabban látszik, hogy a felelőtlen brüsszeli migrációs politika miként növeli a terrorveszélyt, és milyen kockázatot jelent a fegyverek egyre nagyobb arányú megjelenése a térségben”

– fogalmaz Kocsis, aki szerint mára rendszeressé váltak az erőszakos, fegyveres támadások, melyek már a határvédők biztonságát is veszélyeztetik.

„Minden eszközzel fel fogunk lépni a terrorizmus ellen!” – írja a kormánypárti politikus.

(Nyitókép: MTI)