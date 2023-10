„Egyszer vajon vége lesz a Karácsony Gergelyék körüli mutyiknak?

Miközben a főpolgármester folyamatosan áldozati szerepben, cinikus mosollyal az arcán hárít magáról mindent, addig itt az újabb ügy! A rendőrség már két gyanúsítottat is kihallgatott a BKK-hajók gyanús ügyleteivel kapcsolatos nyomozásban. Korábban mi is többször szóltunk Karácsony Gergelynek, hogy az viccnek is rossz, hogy olyan vállalat győzött a BKV hajózási tenderén, amely cégnek még hajózási engedélye sincs.

A pofátlanság csúcsa pedig az, hogy a budapestiek havonta négy-öt millió forintot költenek azokra a hajókra, amelyek már harmadik éve nem közlekednek menetrend szerint a Dunán, hanem egy kikötőben állnak.

Kísértetiesen hasonlít ez az egész a szintén Karácsony Gergelyékhez köthető buszmutyihoz, ahol egy olyan céggel szerződtek, amelynek saját buszai sem voltak.

Hol van az átláthatóság és a tiszta kéz, amire Karácsony Gergely olyan büszke?”

Nyitókép: Partizán, YouTube