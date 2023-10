„Szerintem az van (a tévedés jogát fenntartva persze), hogy a nyugat lassan kivonul köztes Európából. Hogy ennek oka az, hogy nem éri meg neki üzletileg, mint anno a gyarmatok fenntartása (mert nem a felszabadító mozgalmak szabadították fel azokat a területeket, az csak a bennszülöttek szükséges mítosza), vagy tényleg meggyengült, és húzza beljebb a limest, mindegy is. A lényeg, hogy most is az történik, mint mindig: a nagyhatalmak valamiféle döntést hoznak, illetve maguk is gazdasági kényszernek engedelmeskednek, s ennek megfelelően alakul a félperiféria kis államainak »önálló politikája« és »ideológiája«.

Hogy Magyarország »éllovas« meg »éltanuló« volt az ún. rendszerváltás idején, azt jelentette, hogy akkori elit (a későkádári technokrácia) még az államszocializmus utolsó korszakában átlátta a helyzetet, és gyorsabban reagált rá, mint a szomszédok zöme. Ehhez persze megvolt az ideológiai szöveg (mint bármihez bármikor), ez esetben a sztálinizmus bűnei meg a demokrácia, reform, sabalaba, aztán a bezzegnyugat.

Lehet, most is ez zajlik, és az orbánizmus, mint önálló kezdemény optikai csalódás csupán, mert valójában a jelenlegi magyarországi elit átlátja, hogy a nyugat húzza vissza csápjait, a tenger visszahúzódik, s mi itt maradunk így is, úgy is, minél előbb váltani kell, és a várható fejleményekre elókészíteni a közvéleményt, mintha az akár neki, akár a társadalomnak valamiféle döntése vagy akarata lenne. Ehhez persze megvan az ideológiai arzenál, mint bármihez bármikor, most épp a hanyatló nyugat meg a normalitás és egyéb, a raktárból kihalászott régi bevett sablonok.

Ha megnézzük csak a saját történelmünket, a magyar politika és vele a »közvélemény« mindig úgy változott, ahogyan a nagyhatalmi vonalak rendeződtek. A nyugat feldarabolta a Monarchiát, létrehozta a kisantantot, ami működésképtelen konstrukció volt már az elejétől. Aztán a 30as években kivonult. 45-48ban megint kivonult úgy, hogy be se jött. Aztán 56ban beintett, hogy semmi közünk hozzátok, nem a mi bizniszünk. Most pedig »rájött«, hogy tényleg semmi köze hozzánk.”

