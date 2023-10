„A Jobbik-Konzervatívok gratulál a lengyelországi demokratikus ellenzék győzelméhez, és gratulál a szabadságszerető lengyel népnek, amely ezen a választáson az európai értékekhez való visszatérést választotta.

A lengyelek ismét példát mutattak abban, hogy nehéz helyzetben is lehet győzedelmeskedni hazaszeretettel és kitartással.

Ahogyan Magyarországon, úgy Lengyelországban is a kormányzó párt szisztematikusan, lépésről lépésre bontotta le a jogállamot, eltávolodott az európai értékektől és propagandaszócsővé züllesztette a közmédiát, az állam kulcspozícióiba, a bíróságokra saját vazallusait ültette, beleértve ebbe a köztársasági elnöki pozíciót is.

A demokratikus ellenzéki pártok egyenlőtlen feltételekkel vágtak neki a választási küzdelemnek, a lengyelek többsége azonban ezen a választáson meg akarta akadályozni Lengyelország hanyatlását és a további távolodást Európától. Hiába használta a kormány politikai céljaira az emberek vallásosságát és riogatott a szuverenitás elvesztésével, a nagyon magas részvétel azt mutatja, hogy az emberek átláttak ezen és elegük lett a hatalomból, amely regnálása nyolc éve alatt zsákmányává tette az államot. Erre mondtak nemet a lengyel választók, akik példát mutatnak abban, hogy hogyan lehet valaki hazafi, demokrata, keresztény és európai.

Őszintén reméljük, hogy a demokrácia helyreállításában sikeres lesz a többséget szerző szövetség, ami nekünk, magyaroknak is erőt adhat. Ha ez nálunk is sikerrel jár majd, reméljük helyre állhat a Putyin-Orbán tengely miatt tragikusan megromlott lengyel magyar barátság is.

Mi, Jobbik-Konzervatívok egy ilyen normális Magyarországért küzdünk.”