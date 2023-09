„Na jó, kicsit clickbait a cím. Kozmopolita internetszlengben kevésbé jártasaknak: kattintás- vagy hatásvadász. Mert nem egészen Orbán Viktorról lesz szó – bár az ő szerepe is megkérdőjelezhetetlen a dologban.

Kezdhetjük akár vele is, hiszen mint miniszterelnök, természetszerűleg ő van a jobboldal politikai piramisának tetején. Nagyon fontos azonban az építmény többi része is. Hogyan épül(t) fel ez a piramis, mennyire stabil, és ha az, akkor mitől?

Ahhoz, hogy egy karrier stabil legyen, nagyon sok dolgot meg kell tanulni, tapasztalni. Ha valaki pillanatok alatt híres lesz a médiának köszönhetően, a hírnév ugyanígy pillanatok alatt el is illanhat, amint a média új kedvencet talál a helyére. Bodnár Réka zenei menedzser találóan írta le egyszer a jelenséget: »olyan egy jól működő zenei karrier, mint egy piramis. Rengeteg építőkockából áll, amiket egymásra kell rakni, és fel lehet rajtuk kapaszkodni. Ha valaki a semmiből felrepül a piramis csúcsára, nagyon hamar le is zuhan onnan, mert nincs alatta stabil építmény. Ám ha már a sors így hozta, ilyenkor is van egy lehetőség: be kell építeni utólag a hiányzó kockákat«.

Szóval felhájpolhat valakit a média, lehet valakiből gyorsan sztárt kreálni; és nemcsak a zene világában, de a politikában is létezik ilyen. Sok-sok (gyakran külföldi) pénzből is lehet miniszterelnököt csinálni egy pár hónapja még ismeretlen emberből; lásd Bulgária vagy Szlovákia esetét a közelmúltban. Sajátos történelmi helyzet következtében, váratlanul is kerülhet hatalomra egy politikai erő, de ha hiányzik alóla a stabil építmény, nem tud hatalomban maradni.”

