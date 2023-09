„A baloldal imádja lesajnálni, degradáló jelzőkkel illetni mind Orbán Viktor miniszterelnököt, mind pedig az őt támogató politikai, közéleti és média-szereplőket. És a balosok ezeket a mantrákat el is hiszik egymásnak, illetve saját maguknak. Mik is ezek? És mi a valóság?

Orbán Viktor karaktergyilkolását alapvetően két vonalra fűzik fel, régóta ezekkel próbálkoznak.

Az egyikkel konkrétan a személyt, az embert igyekeznek lejáratni, a másikkal a politikai szereplőt, a miniszterelnököt. És mindkét vonalon van két további »leágazás«.

Személyét tekintve az egyik a külseje, testi adottságai.

Alacsony és kövér – ahogy Karácsony Gergely is megmondta. Aztán bocsánatot kért, és amit erre Orbán Viktor reagált (»Karácsony éppen igazat mondott, és rögtön elnézést is kért«), azzal a fasorba’ hagyta nemcsak Gejgőt, hanem a viccekből ismert Frappáns Válaszolót is. A magyar társadalom jelentős részét a legkevésbé sem zavarja a miniszterelnök testalkata, sőt, tán még azonosulni is tud vele.

A másik, hogy Orbán pszichésen zavarodott, kezelésre szorul, stb. A 168 Óra, a Népszava, a 24.hu, a HVG és számos további dollármédia-termék időnként megszólaltat »tekintélyes« (ami a libernyák nyelvezetben általában önmaguk, a belső elit köreik által piedesztálra emelt, egymás által hivatkozott, de valójában semmilyen, széles körben elismert teljesítménnyel nem rendelkezőt jelent) pszichiátereket, akik egyes megnyilvánulásokból, viselkedésmintákból (gombolgatja a zakóját, megnyalta a szája szélét stb.) végtelenül bölcs következtetéseket vonnak le a miniszterelnök mentális állapotára vonatkozóan. (Ez sem újdonság persze, ez is egy nemzetközi balos »franchise«; pontosan ugyanezt csinálták Trumppal is.) Ezt a feladatot, a »komoly értékelést« a mainstream balos sajtó végzi; az aljamunkát, a suttogó propagandát (veri a feleségét, Grazban ápolják stb.), a mémeket, manipulált fotókat, a nettó uszítást pedig az »Ez a lényeg«, a »Pesti bulvár« és hasonló szennyoldalak, illetve az ezek alá dolgozó online trollhadsereg.

Politikai oldalról pedig egyrészt azzal igyekeznek lejáratni, hogy fasiszta, diktátor, autokrata.

A szóhasználat függ a célközönségtől, és az sem baj, ha a jelzők folyton ellentmondásba kerülnek egymással: így képes a baloldal egyszerre nácinak bélyegezni, ugyanakkor kommunistázni, gimnáziumi KISZ-titkári múltját felróni. A cél nyilvánvalóan a valódi tájékozottságra nem törő plebs hergelése.”

***