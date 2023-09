Volt ausztrál miniszterelnök: Orbán Viktor olyan, mint Trump, de az amerikai elnök hibái nélkül

„Budapest az angol nyelvű értelmiségiek egy csoportjának szellemi központjává vált, akiknek – gondolom – Magyarország történelme és általános kulturális vonzereje mellett az Orbán-kormány sikere is imponál”– nyilatkozta Tony Abbott, Ausztrália volt miniszterelnöke a Hungarian Conservative című lapnak. A politikus az interjúban többek között beszélt a magyar miniszterelnökről, családpolitikáról és migrációról.

Abbot úgy véli, hogy

Orbán Viktor azon kevés kortárs vezetők egyike, akik határozottan támogatják a vallás, a család és a haza eszméit,

amelyek régóta mindenütt a konzervativizmus középpontjában állnak, de amelyek – különösen Nyugat-Európában – inkább háttérbe szorulnak. „Tehát nagyon jelentős vezető, nemcsak politikai sikerei szempontjából itt Magyarországon, hanem befolyása van a konzervatív politikai gondolkodásra szerte a világon, különösen az angol szférában” – fogalmazott.

Azt mondta, a magyar miniszterelnök abban hasonlít Donald Trumpra, hogy „ő egy nagyon egyenes jobbközép vezető, de a 45. amerikai elnök hibái nélkül”. Hozzátette, hogy azokat a jó dolgokat is, amiket Trump tett elnökként, túl sok nárcizmus, indokolatlan agresszió kísérte.

Hozzátette azt is, hogy

Orbán Viktor sokkal több intellektuális tartalommal kormányoz.

Abbott kifejtette, hogy az Európai Unió inkompetenciáját mutatja, hogy hét év alatt képtelen volt megoldani a migrációs válságot. És minden olyan ország, amely az uniós megoldásra vár, örökké várni fog. „És ez volt Orbán Viktor kiváló meglátása 2015-ben, amikor ez a válság először jelentkezett. Nem várta meg az EU áldását.

Azt tette, ami Magyarország jóléte érdekében szükséges volt.

Kerítést épített, és teljesen világossá tette, hogy bármilyen problémák elől menekülnek is az emberek több ezer kilométerrel arrébb, nincs joguk ahhoz, hogy valaki más országában birtokháborítók legyenek, különösen, hogy számos olyan országon haladtak át, ahol már jóval azelőtt biztonságban lehettek volna, hogy Magyarországra érkeztek volna. Orbán Viktor tehát akkor helyesen cselekedett, és most is ezt teszi” – mondta.

A magyar családpolitikával kapcsolatban elmondta, habár nem ismeri annak minden részletét, de azt így is látja, hogy a magyar kormány egy születéspárti (natalista) pozíciót foglal el. „Ez egy nagyon jó dolog” – tette hozzá.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala