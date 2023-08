„Gondolom, a kedves olvasó csodálkozik a fönti címen, de sietek megnyugtatni mindenkit: nem, nem ment el az eszem. Csak a Népszava 1991. augusztus 30-i számából idéztem, méghozzá az első oldalról, ahol a fönti címen olvashattunk tudósítást az éppen azokban a napokban megszülető új államról – amely most, 32 évvel később éppen szabadságharcot vív Oroszország ellen.

De hadd idézzek még egy kicsit a cikkből, mert tanulságos lesz.

»Ukrajna és Oroszország ideiglenes gazdasági és katonai szövetségről kötött megállapodást csütörtök reggel, és egyben csatlakozásra szólította fel a többi szovjet köztársaságot. A szerződésről, amely a köztársaságok közötti kapcsolatok új formáit rögzíti, az Alekszandr Ruckoj orosz alelnök vezetésével Kijevben tárgyaló küldöttség állapodott meg Leonyid Kravcsuk ukrán elnökkel. A két köztársaság közös célként jelölte meg, hogy megakadályozzák a szövetségi állam ellenőrizhetetlen szétesését. A tárgyalásokról kiadott közleményben rámutatnak, hogy a szerződés az államok közötti új rendszer alapjait vetheti meg. Emlékeztetnek ugyanakkor arra, hogy a múlt heti sikertelen hatalomátvételt követően új politikai helyzet állt elő a Szovjetunióban, amely megteremti a feltételeket a demokratikus változások meggyorsításához és ahhoz, hogy a köztársaságok teljes egészében megteremtsék szuverenitásukat. A közleményben a két fél kiemelte, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott arról is: kapcsolatukban különleges jelentőséget kapnak a katonapolitikai kérdések. Szeretnének reformokat végrehajtani a szovjet hadseregben, s szándékukban áll kollektív biztonsági rendszer létrehozása. Hangsúlyozták, hogy egyik fél sem hoz egyoldalú katonapolitikai döntést. Kinyilvánították, hogy Oroszország és Ukrajna tartja magát a Szovjetunió korábbi nemzetközi kötelezettségeihez, beleértve a hadászati fegyverzetek csökkentéséről kötött megállapodást is. A köztársaságok ugyanakkor jogot formálnak arra, hogy a moszkvai központ kiiktatásával diplomáciai viszonyra lépjenek a külföldi államokkal – szögezték le a felek, bejelentve azt is, hogy a két köztársaság nagyköveteket cserél egymással. Ukrajna diplomáciai kapcsolatokat kíván létesíteni az Egyesült Államokkal és más, elsősorban szomszédos országokkal – jelentette ki New York-i sajtóértekezletén Gennagyij Vdovenko ukrán ENSZ-képviselő.«

Mondtam ugye, hogy tanulságos lesz? Külön felhívom figyelmüket erre a (mostani háború felől nézve) különösen kirívó mondatra:

»Hangsúlyozták, hogy egyik fél sem hoz egyoldalú katonapolitikai döntést.«”

