„Töröltem a Queen cenzúrázása kapcsán kitett wokeutáló posztomat. Valaki megírta ugyanis, hogy egy kifejezetten gyerekeknek (nem is tiniknek) szóló, vállaltan erősen cenzúrázott és szűrt platform (ezért veszik a szülők), a Yoto válogatásából szedték ki a nagyseggű csajokat, ráadásul az együttes előzetes tudomásával és jóváhagyásával. Az az igazság, hogy azért nem néztem utána, mert a Rolling Stones Braun sugar c. számának, Agatha Christie regényeinek, stb., cenzúrázása, vagy Rowling vesszőfutása után ez nem is tűnt annyira szokatlannak, vagy akár durvának. Bárcsak ilyen kellemes helyreigazításos csalódásaim lennének a hazai témákon élcelődő posztjaim kapcsán is. Esküszöm, én örülnék legjobban, ha törölnöm kellene azokat, mint fake szarokat.”

