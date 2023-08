„Az idén érettségizők jobban teljesítettek, mint az elmúlt tíz évben bármikor. Ezt a hírt az Eduline tette közzé, statisztikákkal alátámasztva. Az érettségi átlag a 4-eshez közelített angolból, miközben kémiából és biológiából javítottak legtöbbet a diákok.

Ez érthető is, hiszen az érettségi éve előtt egy évet éber tettrekészséggel töltöttek az iskolákban a nebulók: a 18 fokos tantermekben aligha tudott lankadni a figyelmük. 2020-21-ben pedig, a járvány miatt igen kevés időt kellett fölösleges iskolában üldögéléssel eltölteniük. Ehelyett otthon, családi körben, a saját laptopjukon, online tanultak, home office-ban dolgozó szüleik figyelmétől kísérve. Húgaik és öcsikéik játékos, könnyed hangulatot teremtettek számukra. Sem edzések, sem művészeti foglalkozások, sportolási lehetőség vagy moziba, színházba járás nem vonta el a figyelmüket a szorgalmas tanulástól. Időközben – kizárólag a tanuló ifjúság lelki épülésére - olykor rendfenntartó belügyesek is megjelentek az iskolában. Fölöslegessé is váltak tehát a tanárok.

A fenti sikerek egyértelműen igazolják (a kormány számára), hogy a tanár és az iskola akadályozza a tanulókat a szabad szárnyalásban. Nemcsak a diplomás minimálbért vagy az infláció követő bérezést nem érdemlik meg, de a szakmunkásbért sem. Felmondanak? Pályát módosítanak? Nem kár értük. Lesz elég munkaerő az akkumulátorgyárakban.”