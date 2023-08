„Meghatározható az, hogy ki került közelebb az elmúlt 18 hónap alatt az akkor vagy az azóta megfogalmazott céljához? Oroszország vagy Ukrajna?

Mi volt Oroszország célja? Én még mindig nem tudom, hiszen, amit mondtak, a nácítlanítás. Az mi? Nácik mindenhol vannak, Oroszországban is, ha megnézzük a Wagner csoport tagjainak egy részét, azt, hogy milyen tetoválásaik vannak, nincsenek olyan messze az Azovtól, de egyébként ideológiában, meg harci készségben sem.

De talán így könnyebb magukat győztesnek nyilvánítani egy ponton.

Persze, ha a Zelenszkij-kormányzatot megbuktatnák az oroszok, akkor mondhatnák, hogy megtörtént a nácítlanítás, de nem buktatták meg. Az Azov-parancsnokok ott vannak Törökországban? Nincsenek ott. Akkor sikerült a nácítlanítás? Nem. Meg az összes többi, például a lefegyverzés. Lefegyverezték Ukrajnát? Az eredeti ukrán fegyverzetet valóban erőteljes mértékben lefegyverezték, most a nyugati fegyverzetet is próbálják. De azért Oroszországnak is nagyok a veszteségei. Lehet, hogy lefegyverezték Ukrajnát, de önmagukat is. Nem tudom azt mondani, hogy itt óriási győzelem lenne. A NATO-csatlakozás kérdését el lehet könyvelni orosz győzelemnek, azt hogy Ukrajnát nem hívták meg a NATO-ba, de fel sem vetődött. Az egy orosz propagandaelem volt, hogy már küszöbön áll a NATO-csatlakozás. Szó sem volt róla.

Persze, a propaganda bármit el tud mondani és rengetegen el is fogják azt hinni. Szerintem az oroszok eredeti célja az lehetett, hogy akár a belorusz vagy valamilyen más modell alapján maguk alá gyűrjék Ukrajnát, sok jele van, hogy voltaképpen egy bábállamot, egy bábkormányzatot akartak. Olyan új kormányzatot akartak odarakni, ami alapvetően az oroszbarát erőknek vagy az orosz anyanyelvű, inkább a Kelet fele tekintő népességnek egyébként legitim politikai pártja. Az a párt, amit azóta betiltottak, legitim politikai párt volt, a népességnek egy jelentős része támogatta és demokratikusan meg is választotta a képviselőit. Valószínűleg erre építve akartak, Viktor Medvedcsuk vagy más vezetésével egy bábkormányzatot és egy oroszbarát kormányt felállítani, na, ez nem sikerült.

Sőt, talán az ellenkezője sikerült, sokkal jobban megerősödött az ukrán nemzettudat. Nacionalizmus?

Az elég erős volt korábban is. Kőkemény és bizonyos formáiban brutális ukrán nemzetépítés indult 2014 után. Tehát ez nem most indult el, csak még keményebb lett. Nem valami új minőség keletkezett, hanem a régi minőség megerősödött. Most már leszednek olyan szobrokat, utcatáblákat is, amelyekhez eddig nem mertek nyúlni. Egy orosz művész a XIX. századból nem biztos, hogy felelős, még ha meg is értem érzelmileg, hogy sokan miért mondják azt, hogy, mondjuk, erről az orosz íróról ne legyen elnevezve utca. Az, hogy leszedik Nagy Katalin szobrát, erőteljesebb szándék, mint volt, csak nem érzem azt, hogy új minőség lenne. Azt látjuk, hogy erősebb az ukrán nacionalizmus meg nagyon oroszellenes, csak hogy mi van akkor, ha a nyugati segítséggel sem nyer Ukrajna, azt nem tudjuk.”

Nyitókép: STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP