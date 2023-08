MNB: Új szakaszba léphet a monetáris politika

Megtarotta a Magyar Nemzeti Bank a Monetáris Tanács kamatdöntő ülését követő szokásos online háttérbeszélgetését a „monetáris politika aktuális kérdéseiről”. Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke azzal kezdte, széles körben folyik az infláció visszaszorítása, ugyanakkor ezt 2024-be is folytatni kell. Virág Barnabás, emlékeztetett rá, hogy júliusban az infláció 17,6 százalékra mérséklődött.

Az év eleje óta már több mint 8 százalékponttal csökkent az infláció.

Méréseik alapján az élelmiszereknél tovább csökkent az infláció augusztusban. Hozzátette, viszont óvatosságot indokol a szolgáltatások drágulása. Továbbá azt is hangsúlyozta, olyan bérmegállapodásra lesz szükség, ami biztosítja az infláció csökkenését. A jegybank alelnöke elmondta, Monetáris Tanács vizsgálta a gazdasági növekedés és csökkenés okait, ez utóbbinak okát a magas inflációban és az annak nyomán szűkülő keresletben jelölte meg. Ennek ellenére, a harmadik negyedévben már fokozatos javulás volt megfigyelhető. Amennyiben néhány gazdasági szektor teljesítménye is beérkezik, mint a mezőgazdaságé, akkor jó eséllyel egy fokozatos GDP javulás következhet be.

A folyó fizetési mérleg tartósan javul

– jegyezte meg. Tovább folytatódott a külső egyensúly javulása, emögött megjelenik a cserearányok helyreállása, illetve a gazdaság alkalmazkodása, mint az export növekedése és az import mérséklődése a csökkenő fogyasztás következtében.

A nemzetközi környezet viszont romlott, a konjunktúra lassulása figyelhető meg, az energiaárak és a háború kockázatot jelentenek. Azt is elmondta, hogy a monetáris politkának jelentős, az inflációt csökkentő hatása van. Az eddigi dezinfláció kétharmada köthető a monetáris politikai lépésekhez. A tanács az alapkamatot 13 százalékon tartotta azonban, viszont a korábbi ütemben folytatódott az egynapos betéti eszközök kamatának mérséklése, így 15 százázalékról 14 százalékra csökkentette az irányadó rátát.

Hamarosan összezár az egynapos betéti eszköz és az alapkamat,

ezzel a monetáris politika egy új szakaszba ér.

Kiemelte, az árstabilitás elérése érdekében továbbra is szigorú monetáris kondíciók fenntartása szükséges. A jegybank eszköztára ugyanakkor egyszerűsödhet – árulta el.

Nyitókép: MTVA / Oláh Tibor