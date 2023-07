Meglepő fordulat – folytatódik a nyomozás Gálvölgyi ügyében

A 24.hu úgy értesült, hogy hiába szüntette meg a rendőrség a nyomozást Gálvölgyi János ügyében, az ügyészség felülbírálta a döntést, és az eljárás folytatását rendelte el, amiért a színészért nem ért ki a mentő.

A lap megkeresésére Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője azt nyilatkozta, a Budapest V. és XIII. Kerületi Ügyészség – törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva – hivatalból vizsgálta felül a megszüntető határozatot.

Az ügyészség ennek eredményeként megállapította, hogy

az ügyben további nyomozási cselekmény elvégzése indokolt,

ezért a határozatot hivatalból hatályon kívül helyezte és az eljárás folytatását rendelte el – mondta el a szóvivő, aki hozzátette, az ügyészség döntése következtében foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt a nyomozás ismét folyamatban van a Budapesti Rendőr-főkapitányságon.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt a színészt légzési nehézségekkel, súlyos állapotban szállították kórházba május 10-én, Gálvölgyi Jánost lányai vitték végül be. A színészt intenzív osztályra helyezték, lélegeztetőgépre is került, hogy bakteriális szív- és tüdőelégtelensége volt. Gálvölgyi János azóta már jobban van, színpadra is visszatért.