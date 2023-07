„Bár az időjárással változatlanul lehet riogatni, meg is teszik gyakran, legyen hideg éppen vagy meleg, nem kellett sokáig várni, s megjelent az életünkben egy újabb riogató elem, a migránshisztéria. Ez is tényleg félelmetes jelenség, csak ilyennek beállítani épp oly álságos, mint az összes, részben fentebb is jelzett, s ugyancsak félelmetesnek kikiáltott jelenség. Tudniillik, ha a világban, a világ felett valóban őrködne a rend, mint azt hajdan a csodálatos jellemű Vass Albert megállapította, ezzel a tényleg mindennapi életünket támadó jelenséggel is meg lehetne küzdeni. Mióta a világ világ, léteznek határok s léteznek országok, melyeknek vannak jogszabályai. Ezeket nem másíthatja meg senki, persze csak egy normális világrend esetén. Ahogy a magyaroknak nincs semmi közük ahhoz, hogy mondjuk a németek hány nem német embert fogadnak be, s hánynak nyitják meg határaikat, vagy hogy a franciák meg mások hánynak tűrik el a mindennapos randalírozásokat, sőt gyilkosságokat, úgy ahhoz sincs senkinek semmi köze, hogy mi, magyarok mit gondolunk erről a különös ostromjelenségről, s hogy miképpen próbáljuk meg védeni országunkat.

Itt van aztán még nekünk a covid vagy inkább járványhisztéria. Úgy is, mint a világ egyik legmocskosabb átverése. Melyből lassan – sajnos tényleg lassan – kezdünk ugyan felocsúdni, de azért még bőven velünk élnek a hisztériakeltők. Ez amúgy talán a legfőbb hisztériakeltő jelenség. Mert félelmetes erők állnak mögötte. Vakcinagyártók, akik temérdek pénzt akarnak bezsebelni, de a vakcinák hatását nem tudják s nem tudták szavatolni. Ezért is kell hazugságokkal leplezni az összes hátsó szándékot, kezdve Ursula von der Leyen vakcinamanipulációjától egészen a »beavatott« orvosok ki nem próbált vakcinaajánlásaiig. No meg az emberiség létszámát parancsszóra csökkentő összeesküvők munkálkodásáig, akik a legaljasabb módszerektől sem riadnak vissza.”

Nyitókép: MTI/EPA-KEYSTONE