Ceglédi Zoltán Hodász András coming outjáról: „De baszki, beszéljünk csak róla”

Ahogy korábban portálunk is beszámolt róla, Hodász András az Instagram-oldalán árulta el, hogy homoszexuális. A bejelentést övező reakciókkal kapcsolatban most Ceglédi Zoltán politikai elemző is megszólalt.

Az elemző úgy látta, a legjellemzőbb komment Hodász bejelentésére az a „passzív, agresszív” válasz volt az ellenzéki kommentelőktől, hogy: „igen, és? Na, és akkor? meg, hogy miért kell erről beszélni, nem ez a fontos”.

Erre Ceglédi úgy reagált, hogy

„b*zdmeg, nem fontos? Itt van ez az ember, aki évek, évtizedek óta rágja magát valamin, töpreng, van egy k*rva nagy titka, ami alapvetően befolyásolja az életét. És te, amikor végre eléd áll és megtisztel a bizalmával, akkor azt mondod, hogy na, és?”

Hozzátette ezzel a bejelentéssel Hodász el is vágta visszafelé az utat. „Ezután neki meg kell tanulni egy világi meleg fickóként élni” – fogalmazott.

Ceglédi szerint nagyon látszik, hogy igazából a kommentelőket, de igenis zavarja, nekik ezzel gondjuk van. Szerinte attól félnek, ha ez téma pozitív és gyakori téma lesz,

akkor nem szavaznak az ellenzékre a „kiábrándult fideszesek”.

Az elemző felidézte, hogy az országgyűlési kampányban Márki-Zay Péter és Jakab Péter „faltól-falig, ordenáré módon buziztak”.

Feltette a kérdést, hogy „mi lenne, ha most egy picit ezt a homofób szarságot, legalább az ellenzéki nyilvánosságban sikerülne befejezni, és legközelebb, amikor valaki megtisztel a bizalmával, akkor nem szartok a fejére azzal, hogy na és akkor? Hanem normálisan viszonyulnának a helyzethez”.