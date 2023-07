„A magyar kormánypropagandát nem fekete öves Ki miben tudósoknak találták fel, az hétszentség. Vegyük ezt az egyenletet: a magyar szabadságharcos nép = legyen béke = a békéhez erő kell = vegyünk sok fegyvert = aki meg mást mond, az háborúpárti. Pont olyan képtelenül hangzó dilinyó, mint amikor valaki heterogén, keresztény országról delirál, majd a csilivili stadion VIP-páholyából nézi, ahogy odalent fekete és arab focisták küzdenek a gyepen.

Persze érthető, tényleg nehéz elmagyarázni a népnek, hogy vannak idők, amikor egy öngyilkos drón inkább életmentő befektetés, mint ötven lélegeztetőgép. Például ha az ország közelségében egy olyan terrorállam liheg, mint a putyini Oroszország. A mi országunk többnyire tarthatatlan síkvidék, ahol nemhogy a hadseregreform keretében a németektől rendelt ötvenvalahány, de ötszáz Leopard tank is kevés lenne az eredményes védekezéshez. Számunkra ma csak a NATO jelent hathatós védelmet, azonban a NATO nem az Európai Unió, itt sokkal nehezebb potyautasnak lenni. Még a Fidesz által istenített putyinista lúzer Donald Trump is megfogalmazta, hogy America First, a káeurópai tagok lesznek szívesek beruházni a haderejükbe, és ne várják el, hogy ­Uncle Sam egyedül tartsa értük a hátát, ha úgy hozza a sors.

Márpedig úgy hozta. Az eur­ázsiai eszmébe – Moszkva vezetésével egyesüljön Európa – tökéletesen beleőrült orosz fasizmus 2008-től hódító üzemmódba kapcsolt, 2014-től pedig gyakorlatilag egyre nyíltabb támadásba lendült Európa ellen. A keleti NATO-tagok egyre nagyobb összegeket kell, hogy beruházzanak a hadseregeikbe. Így az 1998 és 2002 között a honvédelemre még pont nagy ívben fütyülő Fidesz is kénytelen-kelletlen volt áldozni a biztonságra. Megjegyzendő: a hangzatos magyar fegyverprogram még így is kutyafüle az oroszok által közvetlenül fenyegetett románok, lengyelek fegyverkezéséhez képest. Ami viszont szintén aprópénz ahhoz a pusztításhoz képest, amit Putyin okozhatna nekik és nekünk.”

***

