Gulyás Michelle: Nem szeretném, hogy minden rólam szóljon! (VIDEÓ)

„Az öttusasport mindig is nemzeti büszkeség és érték volt Magyarország számára, hiszen unikális eredményekkel rendelkezünk. 2024-et a fordulópont évének is nevezhetném, hiszen bámulatos eredményeinkkel újra a figyelem középpontjába kerültünk: a hat felnőtt világbajnoki éremből négy a miénk lett, az összes utánpótlás-világversenyről érmekkel tértünk haza, és mindezt tetőzte Michelle olimpiai bajnoki, történelmi sikere, amelyhez a mi bátor döntésünk is kellett. Ha ezt nem lépjük meg, ma nem lenne miről áradoznunk Párizs kapcsán. Bármikor megnézem ezt a győzelmet, mindig elsírom magam!” – mondta az elnök, aki előre is tekintett.

„Van víziónk, van stratégiánk, sokat szerepeltünk a médiában, de az egész sikertörténet az elkötelezett és motivált versenyzőinkről szól. Az idei év és különösen az olimpia újra rendkívül népszerűvé tette a sportágat, és ezeket a sikereket meglovagolva (a meglévő klubok fejlesztése mellett), a versenyzők toborzására és az új egyesületek létrehozására is nagy hangsúlyt fektetünk. Minderre azért is nagy szükség van, mert az öttusához hasonló sportág nincs még egy a világon.

Folyamatosan változunk, most is kivettek egy számot és betettek egy újat, ehhez pedig óriási rugalmasságra és alkalmazkodó képességre van szükség.

Én a szeretet embere vagyok, ebben hiszek, éppen ezért az együtt gondolkodást szeretném bevinni az öttusasportba és folytatni azt a munkát, amit az elmúlt egy évben is elindítottunk. Komoly céljaink vannak, melyeket csak együtt, közösen tudunk elérni.”