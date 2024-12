Eljuthatott Putyinhoz Orbán szövetségesének álláspontja – árulkodó műholdképekről ír a Financial Times

Úgy tűnik, Oroszország kivonja erői egy részét Szíriából azután, hogy véget ért Aszad elnök rendszere. Az erről író Financial Times amerikai üzleti lap szerint műholdas képek és ukrán hírszerzési források árulkodnak erről. A lap által közölt források szerint Moszkva jelentős mértékű felszerelést szállít el Szíriából, s ami a kérdés, hogy ez egy részleges vagy teljes kivonulás része-e.

Emlékezetes: Oroszország különösen 2015 után erősítette meg szíriai jelenlétét, amikor megerősítette helyi szövetségesét, Aszad elnököt a több éve óta tartó polgárháborúban.

A Financial Times arról ír: a Kreml szerint Szíria jövője attól függ, mire jutnak az új vezetéssel való tárgyalásokkal. Moszkva már tárgyal a győztes felkelőkkel. Elemző szerint Oroszország pénzt, energiaforrásokat, aranyat, gyémántot és szélesebb körű politikai partnerséget is ajánlhat az új szíriai vezetésnek. A Financial Times-nek egy orosz hivatalnok azt mondta,

Moszkva „barátsággal és szeretettel” fordul a győztes lázadók felé.

Oroszország a tartuszi hadi kikötőt, valamint a hmeimimi légi bázist tartja fenn fő központjának Szíriában. Ha ezt elveszítik, az jelentős veszteség Moszkva számára, hiszen ezek a bázisok adják a térségbeli akcióik központját.

Trump: Ne keveredjünk bele!

Eközben Donald Trump megválasztott amerikai elnök arról beszélt, még az Aszad-rezsim megdöntése előtti napokban: szerinte Oroszország nem tud közbeavatkozni a térségben, mivel a katonai erejét teljesen leköti az ukrajnai háború, majd arra a következtetésre jutott, hogy Szíriában jelenleg zűrzavar uralkodik, éppen ezért jobb nem beavatkozni a most zajló polgárháborúba. Az új elnök azt külön kiemelte, hogy „az Egyesült Államoknak semmi köze nincs hozzá.

Ez nem a mi harcunk. Ne keveredjünk bele!” – foglalta össze a véleményét Donald Trump.

Aszad bukása után pedig azt közölte Trump:

„Aszadnak vége, elmenekült az országából. Védelmezője, Oroszország, Vlagyimir Putyin vezetésével, már nem volt érdekelt abban, hogy megvédje őt. Oroszországnak eleve nem volt oka ott lenni. Minden érdeklődésüket elvesztették Szíria iránt Ukrajna miatt, ahol közel 600 ezer orosz katona fekszik sebesülten vagy holtan egy olyan háborúban, amelynek soha nem lett volna szabad elkezdődnie, és amely a végtelenségig folytatódhat. Oroszország és Irán meggyengültek, az egyik Ukrajna és a rossz gazdaság miatt, a másik Izrael és annak harci sikerei miatt” – írja Trump a Truth Social platformon.