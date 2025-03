Mandiner Vita: Kiszelly Zoltán és Nagy Attila Tibor élőben április 10-én Győrben!

Mik lesznek a tavaszi politikai szezon legfontosabb témái? Apad vagy árad a Tisza? Hogyan alakul Magyarország és Brüsszel viszonya? Ezekről vitatkozik a Mandiner győri rendezvényén Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Nagy Attila Tibor, politikai elemző. A vita műsorvezetője a Mandiner főszerkesztő-helyettese, Kacsoh Dániel lesz.

Időpont: 2025. április 10. csütörtök 18:00

Helyszín: MCC Győr - 9021 Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.

Amennyiben Ön is részt venne az eseményen a közönség részeseként, élőben meghallgatná, akár kérdezne is, regisztráljon most:

REGISZTRÁLOK

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt, regisztráljon és jöjjön el Ön is!

A jelentkezés és az adáson való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz között. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]