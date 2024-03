Húszezer francia katona Ukrajnában? – Mandiner Harctér

2024. március 21. 17:01

Az oroszok szerint kétezer katona készül Ukrajnába, a franciák szerint húszezret is be tudnak vetni. Európa hitelessége vagy az atomháború a tét? Heti geopolitikai vita. Mandiner Harctér Bendarzsevszkij Antonnal és Robert C. Castellel. Házigazda: Pócza István

2024. március 21. 17:01 6 p 0 2 32 Mentés

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: A franciák felelőtlen stratégiát folytatnak

Készenlétben vannak a francia katonák, de ez nem jelenti azt, hogy Franciaország csapatokat küldene Ukrajnába

Bizonyos lépéseket már rég meg kellett volna tenni, ha el akarjuk rettenteni Oroszországot

Gyanús, hogy a csehek most „találtak” hétszázezer tüzérségi lőszert A teljes műsor itt tekinthető meg: Francia katonák Ukrajnában? Az orosz hírszerzés szerint kétezer francia katona készül Ukrajnába, valamint a francia védelmi miniszter kijelentette, hogy egy hónapon belül húszezer katona bevethető. Robert C. Castel szerint a franciák felelőtlen stratégiát folytatnak. Az oroszok a háború kirobbantásával azt akarták elérni, hogy kiszorítsák a nyugati erőket a határaik mellől, azonban a franciák most pont az ellenkezőjét feszegetik. Meglátása szerint az oroszoknak nincs sok lehetősége befolyásolni ezt az európai döntést, azonban egy valami nem zárható ki. Taktikai atomcsapásra gondolok, Ukrajnában. Nem azért, hogy kárt okozzanak az ukránoknak, hanem hogy egy üzentet küldjenek Európának A stratégiai felelőtlenség szerinte nem csak az oroszokra van befolyással, hanem az amerikaiak is másképp állnak majd Európához. Bendarzsevszkij Anton szerint Macron nem tett konkrét fenyegetést az oroszok ellen, míg Moszkva többször is atomfegyverekkel fenyegetőzött. Sehol, semmilyen hiteles forrásból nem lehet olvasni, hogy a franciák katonákat küldenének Ukrajnába. – tette hozzá. Szerinte a nyilatkozatok mögé kerített állítások az orosz propaganda termékei. Bendarzsevszkij fontosnak tartja leszögezni: Attól még, hogy a franciák azt mondják, hogy katonák készenlétben vannak, ez nem jelenti azt, hogy ezeket a katonákat Ukrajnába küldenék. A francia idegenlégiósok állítólagos érkezése Odesszába fikció. Meglátása alapján ez inkább értelmezhető üzenetként az oroszok számára. Castel szerint azonban nem az orosz propagandisták forgatták ki a franciák szavait. Nekem tele van a sárcipőm, hogy a háború eleje óta, ha valami kényelmetlen tény merül fel, akkor azt mondjuk rá, hogy orosz propaganda. Az Egyesült Államok magára hagyta volna Ukrajnát? Egy republikánus szenátor nyilatkozata szerint a továbbiakban Ukrajnának a további pénzeket hitelként, és nem támogatásként kéne odaadni. Castel szerint Amerika nem hagyta magára Ukrajnát, hanem amikor egy nagy hatalom azt látja, hogy a befektetése hosszú távon nem fog megtérülni, akkor megpróbálja rövid távon besöpörni a hasznát. Bendarzsevszkij is hasonlóképpen vélekedik, és szerinte teljesen egyértelmű, hogy töméntelen mennyiségben csak úgy nem fog sem Európa sem az Egyesült Államok pénzt adni hosszútávon Ukrajnának. A beszélgetés podcast formában is meghallgatható: Az adás a Videán is megtekinthető:

6 p 0 2 32 Mentés

Kapcsolódó cikkek

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.

Összesen 32 komment Kommentek frissítése Sorrend: Legújabb hozzászólások elöl Legrégebbi hozzászólások elöl Legtöbbet kedveltek elöl Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon! Regisztráció Bejelentkezés