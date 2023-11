Pénzzel fizetünk a békéért? – Mandiner Harctér

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

A Nyugat pénzzel próbál fizetni a békéért.

Az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítségek számos problémát hordoznak magukkal.

Amerikában a demokrata párt szavazatokat próbál vásárolni a konfliktusok finanszírozásával.

Az Ukrajnának adott nyugati támogatások gyakorisága egyre ritkább, de a támogatások összege magasabb, mint korábban.

A Hamász egyetlen reménye, hogy el tudnak bújni a civil lakosság mögé.

Háború Izraelben

Honnan van pénze a terrorszervezeteknek és hogyan lehetne elzárni a pénzcsapokat? – merült fel a kérdés már a beszélgetés elején. Robert C. Castel ezzel kapcsolatban úgy vélekedi, hogy Európa és az Egyesült Államok már hosszú ideje pénzügyileg támogatja Iránt. Szerinte az Iránnak folyósított összegek egy része a Hamászhoz, és hasonló terrorszervezetekhez kerül. A szakértő hozzátette:

Ameddig az Egyesült Államok és Európa nyíltan pénzt küld Iránnak, addig nincs értelme semmiféle szankcióról beszélni.

A biztonságpolitikai szakértő szerint a nyugaton egy olyan politikai akarat uralkodik, amely megpróbálja az irániak jóindulatát megvásárolni, és ezzel közvetetten a terrorizmust támogatják. A szankciók kapcsán kijelentette:

„Az Egyesült Államok nem tartatja be a saját szankcióit Iránnal kapcsolatban”

A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatban Bendarzsevszkij Anton is hasonlóképp vélekedett. Elmondta, hogy Európa stratégiája a béke megvásárlása. A migrációval kapcsolatos kérdések körül is láthattunk hasonlókat, Törökországba és Észak-Afrikába is hatalmas összegű pénzeket küldött az Unió a migrációs hullám megfékezésére.

„A migrációs nyomás csökkentésére pénzzel fizetünk a békéért”

– összegzett Bendarzsevszkij.

Háború Ukrajnában

Bendarzsevszkij Anton szerint számos mítosz kering az Ukrajnának szánt források körül. Sokan úgy gondolják, hogy a támogatásokat ukrán oldalról korrupció övezi. Ő azonban úgy véli, hogy

az ukránoknak küldött források 99%-a konkrét, meghatározott célokra megy el.

Véleménye szerint a humanitárius segélyek esetében már beszélhetünk korrupciós problémákról és egyéb hiányosságokról. A szakértő úgy látja, bizonyos csoportok kontrollálják az Ukrajnába érkező segélyeket, akik pénzért cserébe meg tudják határozni, hogy ezek az eszközök, ruhák, élelmiszerek kikhez kerüljenek.

Szerinte a katonai célokra küldött támogatások esetén azért nem lelhető fel ez a féle korrupció, mert:

„a támogatások legnagyobb része nem pénzügyi formában érkezik meg, hanem katonai eszközökben, amire egész nagy a kontroll.”

Robert C. Castel az Ukrajnának szánt támogatásokról másképpen vélekedik, szerinte

Amerikában a demokrata párt az ukrán háborút kifogásként használja szavazatok megszerzésére.

Castel úgy véli, egy választási pénzszórás megy végbe az Egyesült Államokban, amelyet ha valaki nem támogat, a közvélemény oroszpártinak állít be.

A korrupcióval kapcsolatban elmondta, hogy senkinek nincs illúziója Ukrajnával, Oroszországgal és Gázával kapcsolatban, egyértelműen korrupt szereplőkről van szó.

„Viszont ami az Egyesült Államokat meg a Nyugatot illeti kiderül, ha egy kicsit megkaparjuk a felső rétegeket akkor pont akkora korrupciót látunk, csak a csomagolás kicsit szebb.”

- tette hozzá a szakértő.

