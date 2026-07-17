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Nagy Attila Tibor Országgyűlés felszólalás Magyar Péter parlament

Visszamehetünk a fideszes időbe

2026. július 17. 09:45

A jelek arra utalnak, hogy Magyar Péter nem kíván lemondani konfrontatív stílusáról, és a megoldást inkább az érintett ellenzéki képviselők szigorú megbírságolásában, valamint a parlamenti házszabály további szigorításában látja.

2026. július 17. 09:45
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Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Index

„Mivel az Országgyűlés üléseit – főleg a napirend előtti felszólalásokat, az azonnali kérdéseket – sokan nézik mostanság, így a miniszterelnök számára sem mindegy, hogy nála marad-e az utolsó szó, vagy az ellenfelek még tudnak-e kontrázni. Ám az, hogy a fideszes képviselőknek eddig erre módjuk volt, az a tiszás parlamenti elnöknek, Forsthoffer Ágnesnek volt köszönhető, aki a legtöbb esetben nagyvonalúan járt el az ellenzéki képviselők ilyen irányú igényeivel szemben, és sokszor a miniszterelnök beszédei után is megadta nekik két-két percre a szót személyes érintettség címén. Magyar Péternek ebből lett elege.

Elege lett abból is, hogy a fideszes képviselők időnként külön is videózzák őt mobiltelefonjukkal a parlamenti üléseken. Nyilvánvalóan attól tart, hogy előbb-utóbb készül róla egy számára különösen kellemetlen vagy kínos felvétel, amelyet politikai célokra felhasználhatnak, és a közösségi médiában terjeszthetnek. Csakhogy eddig sem volt kötelező, hogy a miniszterelnök hangosan kommentálja az ellenzéki képviselők felszólalásait, bosszús arccal felálljon, tovább mondja a magáét, vagy mikrofonon kívül bohócnak nevezze Németh Balázst.

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A megoldás éppen ezért egyszerű: ha Magyar Péter – immár miniszterelnökként – fegyelmezettebben és higgadtabban viselkedik a parlamentben, a fideszes képviselőknek jóval kevesebb lehetőségük lesz arra, hogy számára kellemetlen videókat készítsenek róla.

Érdekes módon Magyar Péter elődei miniszterelnökként soha nem hagyták el ingerülten a helyüket a parlamenti ülések közben, nem kiabáltak fel a levezető elnöknek, hogyan kellene vezetnie az ülést, és a viták túlnyomó részében a személyeskedéstől is tartózkodtak.

Az új miniszterelnök még alig több mint két hónapja van hivatalban, parlamenti felszólalásai azonban már most hemzsegnek az ellenfeleit bántó, személyeskedő, durva és gúnyolódó megjegyzésektől. Sorozatos bekiabálásai is rendre az ellenzéki képviselők provokálására és felszólalásaik megzavarására irányulnak, akik közül többen vissza is szólnak neki.

A jelek azonban arra utalnak, hogy Magyar Péter nem kíván lemondani konfrontatív stílusáról, és a megoldást inkább az érintett ellenzéki képviselők szigorú megbírságolásában, valamint a parlamenti házszabály további szigorításában látja. Visszamehetünk a fideszes időbe – à la Kövér László.” 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 44 komment

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Sorrend:
fernandvix
2026. július 17. 11:11
Matek_ 2026. július 17. 11:08 Nevetséges a Tisza Párt...: Az Országgyűlés nyilvános hely. Aha. Csak úgy odamész a kapba és beengednek.
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august
2026. július 17. 11:11
:))) Itt jön a neheze ezeknek a szekértoló háttér-sleppet megtestesítő alakok számára, ugyanis ha nem gyártanak valamilyen épkézláb, a Tiszások számára legalább elfogadható ideológiát erre az agresszív kismalac féle konfortatív stílusra, akkor oda meglepetés ereje, ugyanis ha a kőbunkóból nem sikerül valamilyen művészi stílt faragni, akkor a világosban mindenki az agresszív bunkót fogja látni. Valljuk be ez pedig elsőre, másodszorra, sőt sokadszorra, pláne folyamatosan látni nem olyan szép látvány.
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fernandvix
2026. július 17. 11:10
Matek_ 2026. július 17. 11:06 !!!!! Április 12.-én a FIDESZ 2,5 millió szavazatot ért el, 200 ezerrel többet mint 2014-ben amikor 2/3-al győzött, és így az 1990 óta történt választások számadatai alapján valószínűtlen és kétséges a Tisza 3,4 millió szavazata. Akkor újra. Évtizedeken keresztül az úgynevezett bizonytalanok száma 30% körül alakult. Ezt 2026.04.12. környékén 11% körülire mérték.
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ornagyornagy
2026. július 17. 11:10
Kedves Attila! "Magyar Péter nem kíván lemondani konfrontatív stílusáról"? Tényleg? Nem nem kíván, hanem nem tud, hiszen egy agresszív, nárcisztikus szociopata, aki most épp kéjeleg a győzelemben, amit az őt semmibe vevőkön aratott. Visekedészavaros, indulatkezelésre képtelen és semmilyen belső gátja nincs. A ballibsi pszichológusok, akik olyan okosan tudnak ítélkezni, ha 1-1 jobboldali szereplőt kell proba alázni, most mélyen hallgatnak. Beszédes ez a hallgatás. A másik, hogy a prolihergelés be is jön a tisza stratégiába, amíg megvan ez a hangulat, bármit meg lehet tenni.
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