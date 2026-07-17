„Mivel az Országgyűlés üléseit – főleg a napirend előtti felszólalásokat, az azonnali kérdéseket – sokan nézik mostanság, így a miniszterelnök számára sem mindegy, hogy nála marad-e az utolsó szó, vagy az ellenfelek még tudnak-e kontrázni. Ám az, hogy a fideszes képviselőknek eddig erre módjuk volt, az a tiszás parlamenti elnöknek, Forsthoffer Ágnesnek volt köszönhető, aki a legtöbb esetben nagyvonalúan járt el az ellenzéki képviselők ilyen irányú igényeivel szemben, és sokszor a miniszterelnök beszédei után is megadta nekik két-két percre a szót személyes érintettség címén. Magyar Péternek ebből lett elege.

Elege lett abból is, hogy a fideszes képviselők időnként külön is videózzák őt mobiltelefonjukkal a parlamenti üléseken. Nyilvánvalóan attól tart, hogy előbb-utóbb készül róla egy számára különösen kellemetlen vagy kínos felvétel, amelyet politikai célokra felhasználhatnak, és a közösségi médiában terjeszthetnek. Csakhogy eddig sem volt kötelező, hogy a miniszterelnök hangosan kommentálja az ellenzéki képviselők felszólalásait, bosszús arccal felálljon, tovább mondja a magáét, vagy mikrofonon kívül bohócnak nevezze Németh Balázst.