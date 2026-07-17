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A jelek arra utalnak, hogy Magyar Péter nem kíván lemondani konfrontatív stílusáról, és a megoldást inkább az érintett ellenzéki képviselők szigorú megbírságolásában, valamint a parlamenti házszabály további szigorításában látja.
„Mivel az Országgyűlés üléseit – főleg a napirend előtti felszólalásokat, az azonnali kérdéseket – sokan nézik mostanság, így a miniszterelnök számára sem mindegy, hogy nála marad-e az utolsó szó, vagy az ellenfelek még tudnak-e kontrázni. Ám az, hogy a fideszes képviselőknek eddig erre módjuk volt, az a tiszás parlamenti elnöknek, Forsthoffer Ágnesnek volt köszönhető, aki a legtöbb esetben nagyvonalúan járt el az ellenzéki képviselők ilyen irányú igényeivel szemben, és sokszor a miniszterelnök beszédei után is megadta nekik két-két percre a szót személyes érintettség címén. Magyar Péternek ebből lett elege.
Elege lett abból is, hogy a fideszes képviselők időnként külön is videózzák őt mobiltelefonjukkal a parlamenti üléseken. Nyilvánvalóan attól tart, hogy előbb-utóbb készül róla egy számára különösen kellemetlen vagy kínos felvétel, amelyet politikai célokra felhasználhatnak, és a közösségi médiában terjeszthetnek. Csakhogy eddig sem volt kötelező, hogy a miniszterelnök hangosan kommentálja az ellenzéki képviselők felszólalásait, bosszús arccal felálljon, tovább mondja a magáét, vagy mikrofonon kívül bohócnak nevezze Németh Balázst.
A megoldás éppen ezért egyszerű: ha Magyar Péter – immár miniszterelnökként – fegyelmezettebben és higgadtabban viselkedik a parlamentben, a fideszes képviselőknek jóval kevesebb lehetőségük lesz arra, hogy számára kellemetlen videókat készítsenek róla.
Érdekes módon Magyar Péter elődei miniszterelnökként soha nem hagyták el ingerülten a helyüket a parlamenti ülések közben, nem kiabáltak fel a levezető elnöknek, hogyan kellene vezetnie az ülést, és a viták túlnyomó részében a személyeskedéstől is tartózkodtak.
Az új miniszterelnök még alig több mint két hónapja van hivatalban, parlamenti felszólalásai azonban már most hemzsegnek az ellenfeleit bántó, személyeskedő, durva és gúnyolódó megjegyzésektől. Sorozatos bekiabálásai is rendre az ellenzéki képviselők provokálására és felszólalásaik megzavarására irányulnak, akik közül többen vissza is szólnak neki.
A jelek azonban arra utalnak, hogy Magyar Péter nem kíván lemondani konfrontatív stílusáról, és a megoldást inkább az érintett ellenzéki képviselők szigorú megbírságolásában, valamint a parlamenti házszabály további szigorításában látja. Visszamehetünk a fideszes időbe – à la Kövér László.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert