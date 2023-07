„Néztem a Pride-on készült fotókat, amelyeket a baloldali politikusok töltöttek fel a különféle közösségi média felületeikre. Volt itt szivárványos arcfestés, szivárványos zászló, szivárványos minden. Ezek ugyanazok a politikusok, akik mindennel képesek pózolni, de tényleg mindennel, csak a magyar zászlóval nem. Attól valamiért nagyon ódzkodnak. Talán nem érzik annyira magukénak.

Azt már tudjuk jól, hogy a hazai baloldal finanszírozása külföldről érkezik, úgy fest, hogy nemcsak a pénz, hanem az eszme is. Nyugaton már bevett gyakorlat, hogy baloldali politikusok, mintha kötelező lenne, kivonulnak a pride-ra és ott szelfizve mutatják, hogy mennyire borzasztóan elfogadók.

(Szabó Tímeáról sok minden eszembe jut, de az elfogadás pont nem, viszont ez most más téma.) Szóval a politikusok ott vannak és valójában álszent módon csak a politikai pecsenyéjüket sütögetik. Ugyanez a helyzet Magyarországon is. Most őszintén! Egy Kunhalmi Ágnest vagy Gelencsér Ferencet hol érdekelnek az lmbtq emberek jogai vagy lehetőségei? Sehol! Az égvilágon sehol!”

Nyitókép: Facebook