Későn jött az edzőváltás a Fradinál, Marco Rossi döntése miatt saját magában keresi a hibát a magyar válogatott játékos

Botka Endre kettős idényt zárt a labdarúgó NB I 2024-25-ös szezonjában. A 30-szoros válogatott védő ősszel még a bajnoki címet szerző Ferencváros kötelékébe tartozott, ám a kevés játéklehetőség miatt télen kölcsönbe a végül kieső Kecskeméthez igazolt, ahol meghatározó szereplőként végigjátszotta a tavaszi szezont. A válogatott hátvéd jelenleg családja körében pihen a Duna partján, és bár még kérdéses, hogy a következő idényt hol kezdi, szerződése továbbra is él a Fradival.

„Nyugalomban telnek a napjaink. Az idén nem tervezünk külföldre utazni, mivel az utóbbi években ahányszor nekivágtunk, valahogy mindig kifogtuk a rossz időt. Most kicsit családiasabban, mobilabban a Duna-part mellett pihenünk, a családi birtokon igyekszünk kicsit feltöltődni. Év közben sokat vagyok távol a családomtól, így az a lényeg, hogy szorosan együtt legyünk” – mondta a Magyar Nemzetnek a 30 éves játékos, aki házas és egy kisgyermek édesapja.

Visszatérhet a Ferencvároshoz

A Kecskemét a szezon végén bejelentette, hogy megválik légiósaitól és kölcsönjátékosaitól, így Botka, valamint Pászka Lóránd és Katona Bálint is visszatérhet a Ferencvároshoz. Egyelőre azonban nem tisztázott, mi vár Botkára a Népligetben.

Nemsokára leülök a Fradival és megbeszéljük a jövőt. Érvényes szerződésem van a Ferencvárossal, de meg kell beszélnünk, hogyan tovább”

– árulta el a védő, aki a Honvéddal egy, az FTC-vel pedig eddig hét bajnoki címet nyert. „Szeretnék visszamenni a klubhoz, várom azt, hogy újra megkezdődjön a munka a Népligetben, de majd kiderül, hogy ez mennyire fog megvalósulni.”

A különös helyzet, amelyben Botka találta magát, abból adódott, hogy míg ősszel néhány bajnokin még a bajnokcsapatban szerepelt, tavasszal már egy kieső együttes alapembere volt. Ennek ellenére nem bánta meg a váltást, hiszen számára a rendszeres játéklehetőség volt a prioritás.

„Örültem annak, hogy a tavasszal folyamatosan tudtam játszani és így rendes meccsterhelést kaptam, ez már nagyon hiányzott. A váltás szükségszerű volt ahhoz, hogy új lendületet nyerhessek, mert a Ferencvárosnál töltött időszakom vége, az utolsó két edzőmmel való viszonyom nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Hiába volt edzőváltás januárban a Fradinál, addigra már mindenben megállapodtam a Kecskeméttel és Gera Zoltánnal, a korábban tett ígéretemet pedig nem szerettem volna megszegni.

A kecskeméti kiesés szomorú volt. Én azt éreztem, hogy ebben több volt, de valahogy Fortuna nem állt mellettünk, és semmi, de tényleg semmi nem akart összejönni. Ilyet nem éltem meg eddig, de többet nem is szeretnék soha.”

Távolról nézte a Fradi bajnoki ünneplését

Miközben a Ferencváros játékosai Győrben ünnepelhették meg a klub történetének 36. bajnoki címét, Botka csak az interneten követhette egykori csapattársait.

„A Fradiban talán öt bajnokin játszottam, így olyan sokat nem tettem hozzá az elsőséghez, azt a volt csapattársaim harcolták ki maguknak. Azt, hogy elmondhatom magamról, hogy bajnok lettem, nekik köszönhetem, az én részem ebben nagyon minimális volt. Örültem, hogy ők ennyire örülnek, szerintem azzal, hogy ilyen szoros volt a vége, ez most tényleg egy igazi ünneplés lehetett.”

Meglepte Marco Rossi döntése

A következő időszak legnagyobb kérdése az, hogy Botka miként illeszkedik majd vissza klubcsapatába, és vajon újra számol-e vele a válogatott szövetségi kapitánya. A korábban két Európa-bajnokságon is szereplő védő ezúttal kimaradt Marco Rossi legfrissebb keretéből.

„Ez valamilyen szinten meglepett, hiszen azért is váltottam a télen, hogy folyamatosan játszhassak, ennek akkor Marco Rossi is örült. A legutóbbi kerethirdetés előtt nem beszéltünk, így nem tudom, mi lehet a háttérben. Az ilyen esetekben mindig magamban keresem a hibát, valószínűleg nem volt elég a tavaszi teljesítményem. Ezért is lesz fontos, hogy az ősszel folyamatosan tudjak játszani.”

Botka egyelőre nem készül alternatív tervekkel arra az esetre, ha a Ferencváros nem tartana rá igényt – ahogy fogalmazott, addig nem szeretne semmilyen más forgatókönyvben gondolkodni, amíg klubjával nem zárja le teljesen a jövőjével kapcsolatos egyeztetéseket.