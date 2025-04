Mindent eldöntő visszavágókkal folytatódik a Bajnokok Ligája, még a nagy favoritnak sem lesz könnyű menet

Labdarúgó Bajnokok Ligája

Negyeddöntő, 1 mérkőzés

Paris Saint-Germain (francia)–Aston Villa (angol) 3–1

FC Barcelona (spanyol)–Borussia Dortmund (német) 4–0

Arsenal (angol)–Real Madrid (spanyol) 3–0

Bayern München (német)–Internazionale (olasz) 1–2

A játékhét álomcsapata

A PSG és a Barcelona első találkozón aratott hazai győzelme aligha számított kuriózumnak, viszont az Internazionale idegenbeli sikerét, valamint az Arsenal háromgólos győzelmét a meglepetés kategóriába sorolhattuk. Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy a statisztikai adatokkal foglalkozó Opta szuperszámítógépe nem túl optimista azokkal a csapatokkal, amelyek hátrányból várják a második találkozót.

Az Opta így látta az esélyeket múlt hét szerdán

A számításokat kedden újra elvégezték, és eszerint a Real Madrid továbbjutási esélye több mint a duplájára, 4,3 százalékról 8,9 százalékra nőtt (ami persze még így se sok), míg a Bayern Münchené 17,3 százalékról 28,1 százalékra. A Borussia Dortmund – amely négygólos hátrányból várja a katalánok elleni visszavágóját – egytizedet hozott, míg az Aston Villa–PSG mérkőzésre vonatkozóan nem változtak a továbbjutási esélyek. Érdekesség, hogy háromgólos hátránya ellenére a blancók továbbjutására több esélyt lát a szuperszámítógép, mint annak a Villának a fordítására, amely az első meccsén csak két góllal kapott ki.

Az Opta hétfői számítása, eszerint már újra a Barcelona a topfavorit

A keddi játéknap

Az Aston Villa számára jól indult az első találkozó, Morgan Rogers révén a 35. percben előnybe került, de a PSG fordított, a hosszabbításban pedig a harmadik gólját is megrúgta, amellyel nagy lépést tett a legjobb négy közé. Ahogyan a mérkőzés előtt Vilmos herceg is elmondta, a birminghamiek 43 év után érdekeltek újra egy nagy európai kupameccsen, és biztosak lehetünk abban, hogy a hazai szurkolók mindent megtesznek azért, hogy összejöjjön a bravúros fordítás. A Villának ehhez persze nem csupán le kell valahogyan győznie a párizsiakat, de a hosszabbításhoz is ezt legalább két góllal kellene megtennie.

Ez cseppet sem ígérkezik könnyű feladatnak, a PSG legutóbb a Liverpooltól kapott ki a BL nyolcaddöntőjének első felvonásán, azóta sorozatban hét meccset nyert. Ezt megelőzően a gárda még tavaly novemberben, a Bayern Münchentől szenvedett vereséget, és akkor is csak 1–0-ra, előtte pedig október 1-jén odahaza az Arsenal tudta 2–0-ra felülmúlni. Luis Enrique együttese most már Európa egyik legjobb formájában lévő gárdája, amely Szoboszlai Dominikék kiejtésével bejelentkezett a trófeáért. A már a francia bajnokságot biztosan megnyerő csapat keddi továbbjutása mellett még az is szól, hogy rápihenhetett a visszavágóra, ugyanis a hétvégén nem játszott, ezzel szemben az Aston Villa a Premier League-utolsó Southampton otthonába látogatott, és 3–0-ra nyert. A PSG egyébként a legutóbbi nyolc BL-meccsén hatszor is legalább három gólig jutott.

A BL mostani kiírásban rendeztek már Dortmund–Barcelona mérkőzést, a decemberi találkozót a katalánok úgy nyerték meg 3–2-re, hogy mindegyik találat a szünet után esett. A sok gólra most is jó esély van, de a csodára, azaz a BVB továbbjutására szinte semmi. Amíg a Barcelona a hétvégén 1–0-ra megnyerte aktuális bajnokiját, addig a Dortmund ismét rangadón szerepelt, ugyanis a Bundesligában a Bayern München vendége volt, és 2–2-re végzett. A jó eredmény adhat egy kis löketet a csapatnak, és ezzel talán elkerülhetik, hogy kettős vereséggel intsenek búcsút a sorozattól. A BVB egyébként csupán a nyolcadik helyen áll a bajnokságban, viszont a negyedik, BL-indulást jelentő helyen álló RB Leipzig is csupán hat pontra van tőle.

A szerdai játéknap

A címvédő Real Madrid a háromgólos hátrányát odahaza próbálja ledolgozni az Arsenal ellen. A blancókat sosem szabad leírni, ám még arra nem volt precedens a BL-ben, hogy a gárda háromgólos hátrányt dolgozott volna le egy visszavágón. Az Opta szerint ugyan pár százalékkal nőtt a továbbjutási esélye, viszont a hétvége inkább az Ágyúsok számára alakult jól, amely kissé tartalékosan végzett odahaza 1–1-re a Brentford ellen, de ezzel is megszilárdította második helyét a Premier League-ben, míg a Real Madrid ugyan 1–0-ra nyert az Alavés vendégeként, de Kylian Mbappé kiállítása miatt bő fél órán át emberhátrányban futballozott.