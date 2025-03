Ilyenre még nem nagyon volt példa: Szoboszlaiék vereségével új helyzet állhat elő Angliában

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a végig fölényben játszó Newcastle United 2–1-re legyőzte a Liverpoolt a Wembley-ben az Angol Ligakupa vasárnapi fináléjában, ezzel a Szarkák 1969 után emelhettek magasba jelentős trófeát. A Vörösök ugyanakkor borzalmas hetet zártak, miután előbb a labdarúgó Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata között estek ki, majd néhány napra rá a kupadöntőt is elveszítették. A 'Pool holland menedzsere, Arne Slot mindenesetre nem dőlt a kardjába, míg a mérkőzést végigjátszó Szoboszlai Dominikot ezúttal is dicsérték a teljesítményéért.

Győzelmével a Newcastle kivívta a jogot, hogy a nyáron a Konferencia-liga (Kl) rájátszásában szerepeljen, így

akár az is előfordulhat, hogy az angol élvonalbeli bajnokság (Premier League) 11. helyezettje is indul az európai kupaporondon

– hívta fel rá a figyelmet a PL hivatalos honlapja alapján a Nemzeti Sport.

Erre azután kerülhet sor, ha Eddie Howe együttese olyan helyen végez az első osztályban, amelynek eredményeként a következő idényben kiléphet a nemzetközi porondra. Ez esetben ugyanis a Kl-helyét a következő legmagasabban rangsorolt klub kapja, amely nem kvalifikálta magát egyik sorozatra sem.

Hogyan indulhat a Premier League 11. helyezettje is európai kupában?

Az angol liga weboldala vázolta azt a forgatókönyvet, mely során a bajnoki 11. is indulhat valamelyik európai kupában. Bár nem túl valószínű, de ettől még összejöhet – mégpedig így:

ha a Liverpool, az Arsenal, a Nottingham Forest, és a Manchester City végez az első négy helyen, így ez a négyes indul a Bajnokok Ligájában.

Az UEFA-koefficiens alapján a bajnoki ötödik Newcastle is BL-résztvevő lesz.

Ha a Brighton hatodikként végez, az Európa-liga főtáblájára kerül.

Ha a Kerkez Milost is foglalkoztató AFC Bournemouth hetedikként zár és megnyeri az FA-kupát, kvalifikálja magát az El-re.

Ha a Chelsea nyolcadik lesz, de a Konferencia-liga megnyerésének köszönhetően indulhat az Európa-ligában.

Ha az Aston Villa a kilencedik lesz, de a Bajnokok Ligája-győzelmével a következő idényben is a legrangosabb európai kupasorozatban szerepelhet.

Ha a Manchester United vagy a Tottenham a tizedik pozícióban végez, de megnyeri az Európa-ligát, így a BL-ben indulhat.

Ezen feltételek együttes teljesülése esetén a bajnokság 11. helyén záró gárda szerepelne a Konferencia-ligában, hiszen a Newcastle FA-kupa-győzelméért járó kvótát az első tíz egyike se kapná meg, mivel mindegyik klub kvalifikálta magát egy másik európai sorozatra.