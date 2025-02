Ez nagyot szólhat: a cseh Szoboszlaira is fel kell készülnie a Fradinak – Robbie Keane rögtön történelmet írhat!

Szakmailag és anyagilag is hatalmas fegyvertény lenne a nyolcaddöntőbe való továbbjutás (két éve ott volt a Fradi, de akkor csoportelsőként nem kellett külön játszania érte), amelyről a fent felsoroltak ismeretében szinte biztosan nüanszok döntenek majd. Éppen ezért van hatalmas jelentősége egy mindenre kiterjedő alapos elemzésnek, amely rávilágít a csehek gyenge pontjaira, és arra, mely pozíciókban, milyen játékhelyzetekben verhető az ellenfél. Ne legyenek kétségeink, Robbie Keane és stábja megírta a kottát, így a játékosoknak már „csak” el kell játszaniuk a szimfónia különböző tételeit. Az ír mester továbbjutás esetén ráadásul rögtön történelmet írna!

A Viktoria Plzen őszi szezonjának részletes elemzése a wyscout.com oldalon

A csapat esze, motorja és szíve

A plzeniek válogatottjai, Martin Jedlicka, Milan Havel, Vaclav Jemelka, Lukas Cerv, Lukas Kalvach, illetve a nemzetközileg is egyre elismertebb Pavel Sulc ősszel egyaránt tagjai voltak az Ivan Hasek szövetségi kapitány által irányított, Nemzetek Ligájában szereplő cseh nemzeti együttes keretének. A 24 éves Sulc nevével még sokat találkozunk majd: jelenleg ő a csapat Szoboszlai Dominikja, a csehek szintén 2000-es születésű legnagyobb sztárja, tavaly élete eddigi legjobb szezonját zárta, góljai és mesteri kulcspasszai élményszámba mentek,

nem véletlenül jelentkezett be érte Angliából az Aston Villa és a Tottenham is.

Egyelőre nem lett semmi a költözésből, de miután a mostani idényére sem lehet panasz, senki nem lepődhet majd meg, ha nyáron csatlakozik honfitársai szigetországi légiójához. Ami egyértelműen előrelépés a 10-szeres válogatott játékában, egyre nagyobb tapasztalata birtokában bátran lép elő vezérré a pályán: tavaly a 18 góljából mindössze hat volt egyenlítő vagy vezető találat, idén már a pontjainak több mint a fele jelentett közvetlen pontot a ligában (13/7). Koubek maximálisan bízik benne, épít a kreativitására, Sulc a kapitányi karszalag nélkül is vezérré nőtte ki magát együttesében. Kiválóan lát a pályán, kulcspasszai ráadásul kivétel nélkül akcióból születnek, miközben a védekezésből sem rest kivenni a részét – írja egy cseh elemzés.

Kulcsszereplők lehetnek

A sikerekhez nagy mértékben járul hozzá a rutinos középpályás, Kalvach is. A pontrúgásai korábban számtalanszor értek aranyat a csehek számára – a jelenlegi évadjára sem lehet panasz, ha egészséges, a csapat motorjaként kihagyhatatlan a kezdő tizenegyből. A 29 éves játékmester, mélységi irányító a liga egyik legkiválóbbja, nem mellesleg kulcsszerepe van a letámadásokban. A kőkemény libériai védő, Sampson Dweh nem csak a hátsó alakzatban meghatározó, de a pontrúgásoknál remekül támadja az ellenfél kapuját is. Jó vásárt csináltak a most 5,5 milliót érő 23 éves játékossal, mára a keret második legértékesebb labdarúgója, pedig egy év kölcsönszerződést követően nyáron mindössze 385 ezer euróért cserébe véglegesítették az átigazolását. Belső védőként négy találatnál jár – csak ketten eredményesebbek nála a csapatban! Nyolcszor zárt kapott gól nélkül az általa irányított védelem, és az ősszel hétszer is bekerült Csehországban a hét csapatába.

Ellenfélmustra

Ahogy a Fradinál górcső alá vették a csütörtöki ellenfelet, ugyanígy tettek a plzeniek is, rutinos vezetőedzőjük már a hétvégi bajnoki mérkőzés után tiszta vizet öntött a pohárba.

A Ferencváros rendkívül színvonalas futballt játszó, technikás csapat”

– fogalmazott a Liberec legyőzését követően Miroslav Koubek, aki saját bevallása szerint fél napon át tanulmányozta a zöld-fehérek játékát.

A nemzetközi kupák sajátossága, hogy az összes részletre kiterjedő, előzetes felkészülés dacára az edzők minden alkalommal igyekeznek meglepni valami váratlannal a kollégájukat.

Hogy mire lesz képes a hazai pályán domináló, idegenben pedig elsősorban a kontrákra berendezkedő cseh együttes, csütörtökön este 18.45-től a Groupama Arénában derül majd ki. A mérkőzést élő, szöveges közvetítés formájában követheti nyomon a Mandineren!

Fotó: Michal Cizek/AFP