Erre érdemes lesz odafigyelni: különleges labdával és gólgépekkel jön az év rangadója

Perso j'y crois pour demain ! Vraiment impatient et surtout on n'a rien à perdre face à cette superbe équipe du @PSG_inside 💪🏻 que le meilleur gagne⚔️ #SB29PSG #SB29 et Fuck les dépressifs (on en Champions League bordel 😍) pic.twitter.com/rBrvzTR3N8