A cseh szurkolók magyar kedvence elárulta, ki lesz csütörtökön a Fradi nyerő embere

A cseh futball a magyar közegnek is jó példát mutat, a sportág felépítése, az utánpótlás-játékosok fejlesztése, valamint a klubok nemzetközi szereplése is elismerésre méltó.

„A csehországi időszakom óta hatalmasat változott az ország labdarúgása: a lehető leghamarabb kiviszik a piacra és értékesítik a legjobb játékosaikat.

Kevés külföldit hoznak, de azok minőségiek, és amint van kereslet a fiatalokra, eladják őket, és hoznak helyettük másikat.

Már a mi időnkben is sok volt a cseh játékos az élvonalban, és így van ez most is. A meccsek hangulata mindig jó, végig hajtják a szurkolók a kedvenceiket. A bajnokikon nem jellemző, de a nemzetközi meccseken garantált a telt ház. A cseh szurkolótábor csütörtökön is ott lesz a csapat mögött, de a Fradi-tábort sem kell majd félteni. Kellemes kis ékszerdoboz a plzeni stadion, de össze sem hasonlítható a Groupama Arénával” – jelentette ki Sowunmi Thomas, aki 2–1-es Fradi-sikert és továbbjutást vár.