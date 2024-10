Fradi: kis pénz, nagy foci – Helyzetelemzésünk!

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

„Kötelez a Ferencváros név és az a filozófia is, amit erre a szezonra választottunk a támadófoci kapcsán. Azonban most európai színtéren vagyunk, ezt az NB I.-gyel összehasonlítani nem fair, mert ez a második legerősebb nemzetközi kupasorozat, kemény és rangos csapatok versenyeznek benne, és mi is azok vagyunk” – fogalmazott Pascal Jansen, a Ferencváros nyáron munkába álló vezetőedzője.