Új világrend: a BVSC-Zugló kiütötte a Bajnokok Ligája rekordgyőztesét

Bravúr a javából: veretlenül jutott főtáblára a BVSC

A már továbbjutott BVSC magabiztos győzelemmel zárt vasárnap a férfi vízilabda Eurokupa budapesti selejtezőjében. A Bajnokok Ligája selejtezőjéből átkerült zuglóiak a hazai környezetben zajló minitorna harmadik napján a csoportgyőzelemért ugrottak medencébe a 11-szeres BL-győztes, de a Bajnokok Ligájától anyagi problémák miatt visszalépett olasz Pro Recco ellen, ahonnan több légiós is távozott a nyáron, de a csapat gerincét alkotó válogatott klasszisok maradtak.

A magyar együttes a félidőben öt góllal vezetett, s ezt az előnyét a meccs végéig meg tudta őrizni, így alakult ki a 16–11-es végeredmény.

Varga Dániel, a BVSC vezetőedzője a mérkőzés utáni nyilatkozatában azzal kezdte, hogy megköszönte a szurkolóknak a fantasztikus hangulatot:

„Köszönjük a gratulációt a játékosok nevében, és mégegy köszönet a szurkolóknak, illetve mindenkinek aki kilátogatott. Nagyon élveztem – és szerintem mondhatom a játékosok nevében is – ezt a hangulatot, és bízom benne, hogy valami olyasmi kezd itt kialakulni a Szőnyi úton, ami másoknak is tetszik, és a szezon során is tudják személyesen végigkísérni és szurkolni nekünk” – mondta a játékosként olimpiai és világbajnok edző.

„Azért egy győzelem nagyon jól össze tudja kovácsolni a csapatot, nagy önbizalmat tud adni. Rengeteg jó hozadéka van, és ez önmagában is jó. Viszont az, hogy pénteken és szombaton voltak olyan részek, amikor egy picit beszakadt a dolog, megmutatta a csapat a törékenységét, és azt is, hogy igenis kell még nagyon sok mindenen dolgozni. Nem feltétlenül a tízszer 200-zakkal, hanem mentálisan, pszichésen, csapatdinamikailag, és ezek nagyon jó dolgok, mert tudunk továbbmenni, és nem egy bajnokság későbbi szakaszában derülnek ki. Sem az, hogy gyengéink is vannak, sem az, hogy ilyen fantasztikusan is tudunk játszani” – értékelt nagy győzelem után Varga Dániel.

A BVSC mellett a Szolnok is megnyerte kvartettjét, miután utolsó athéni mérkőzésén simán megverte a spanyol Tenerifét. A Honvéd második helye és továbbjutása már szombaton biztossá vált, ahogy az is, hogy az OSC nem folytathatja, így három magyar csapat szerepelhet az Eurokupa csoportkörében, melynek sorsolását hétfőn 11 órakor tartják.

Férfi Vízilabda Eurokupa selejtező

A-csoport (Szabács)

OSC Genesys Újbuda–OSC Potsdam (német) 16–11 (4–3, 6–1, 2–4, 4–3) E-csoport (Athén)

Szolnoki Dózsa Praktiker–CN Tenerife Echeyde (spanyol) 15–6 (6–1, 2–2, 5–0, 2–3) H-csoport (Laky uszoda)

BVSC-Manna ABC–Pro Recco (olasz) 16–11 (5–4, 5–1, 4–4, 2–2)