Yamal, Rodri és a többiek: így értékelik magukat a spanyolok

Az esetleges átigazolásáról ezt mondta: „AC Milan? Hadd élvezzem ki most ezt a trófeát. Ez most itt az ünneplés ideje, aztán el kell menni nyaralni. A többit majd meglátjuk.”

„Nem is lehetnék ennél boldogabb, látni így a szurkolókat, a játékosokat...Csodálatos nap volt a mai, megérdemelten koronáztak Európa-bajnokká egy csapatot, amelyre napról napra egyre büszkébb vagyok. Remélem, hogy ez a lendület a jövőben is azt szolgálja majd, hogy napról napra még jobbak legyünk. Mindig lehet javulni, és ez is a célunk. A legnagyobb erénye ennek a csapatnak, hogy mindig egy kicsit jobbá váljunk, és ezt el is fogjuk érni, mert

ezek a játékosok mindenki számára igazi példaképek lehetnek.

Nagyon-nagyon jók” – mondta a győztes hadvezér, Luis De la Fuente.