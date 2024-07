Varga Dániel a Mandinernek: Az elégedettségem mellé nem vakultam meg

Nyitókép: Facebook/BVSC-Zugló/Szűcs Attila

***

Itthon az Újpestben, a Vasasban, a Szolnokban és a Ferencvárosban, külföldön a Rijekában pólózott. Edzőként a Fradi utánpótlásában, majd 2020-tól az OSC felnőttcsapatának vezetőedzőjeként dolgozott. Hogy éli meg a változásokat?

Én nagyon szeretem a változást, de az állandóságban is megtalálom magamat. Igazából mindegy is, mi történik, ott van éppen dolgunk. A változással is van tennivalónk, de leginkább mindig saját magunkkal. Ez a mostani az életemben sok szempontból újdonság, mégsem fog lényegi, nagy dolgokat megváltoztatni bennem. Ugyanúgy állok a vízilabdához, ugyanaz a szakmai krédóm: nem csak szakemberként, hanem emberként is jelen legyek, meg legyenek a kötődések a csapaton belül! Ez igaz volt az elmúlt négyéves újbudai pályafutásomra, és ezt biztos követem a BVSC-nél is.

Mennyire könnyítette vagy éppen nehezítette a klubváltást, hogy már egy decemberi, a vlv.hu szakportálnak adott interjúban bejelentette?

Néhányan furcsállták az időzítést, de szerintem inkább csupán a szokatlansága miatt. Én továbbra is nagyon jó döntésnek tartom. Egy olyan dolog transzparensé tételéről van szó, amiről egyébként mindenki tudott. Hiszen el kellett kezdenem a jövő BVSC-jét építeni, tárgyalni a leendő játékosokkal. Újakkal, hogy jöjjenek ide, a régiekkel, hogy maradjanak. Nem az volt a kérdés, tudja-e mindenki: én leszek az új edző, hanem az, hogy hivatalossá tegyük. Majd következett egy olyan időszak, amikor tervezni kellett, egyúttal az OSC-vel meg kellett alapozni ezt a helyzetet. Ilyenkor picit ingataggá válik, hogy mi lesz a csapattal, de szerencsére az OSC vezetői is hamar kialakították a jövőképüket, ami nekem és a stábomnak is megkönnyítette a jelent. A játékosok így nem azon rágódtak, mi lesz velük, mert pontosan tudták, és a fennmaradó néhány hónapra tudtunk közösen koncentrálni. Az az időszak talán még fontosabbá is vált, hiszen ha tudjuk, hogy valaminek vége lesz, nagyobb jelentőséget tulajdonítunk annak, ami hátra van. Ennek megfelelően éltük meg a mindennapokat.