Megszólalt a Freiburg vezetése Sallai jövőjéről

Nyitókép: Gyakori freiburgi jelenet, Sallai Roland gólöröme Fotó: MTI/EPA Szilágyi Anna

***

Mivel Sallai szerződése 2025. június 30-án jár le a Freiburgnál, a klub csak abban az esetben tudja kiemelt áron eladni a futballistát, ha idén vevőt talál rá. Erre azért is nagy esély kínálkozik,

mert az Európa-bajnokságon ő nyújtotta a legjobb teljesítményt a magyar válogatottban,

másrészt (a SkySport német kiadása szerint) Jochen Seier sportigazgató megerősítette: mindenképpen Roland eladásában gondolkodnak, és már keresik is a támadósorba az utódját. Fentiek is az oka annak, hogy az újdonsült vezetőedző, Julian Schuster már nem is tervezi a közös munkát Sallaival.

A Skócia elleni kontra és a remek gólpassz (is) feledhetetlen volt! Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Sallai Roland 2018 nyarán igazolt a Freiburghoz és remek klubszezont hagyott maga mögött: 38 tétmérkőzésen 8 gólt és 5 gólpasszt jegyezhettünk fel a neve mellett. A játékos már korábban nyilatkozta:

álmai netovábbja egy Premier Leauge-ben szereplő klub szerződésajánlata lenne,

ám egyelőre annyi biztos: az olasz Bologna és egy meg nem nevesített spanyol együttes érdeklődik utána. (A Serie A nem lenne teljesen ismeretlen honfitársunk számára, hiszen a 2016-17-es idényben a Palermo futballistája volt). Erre szokták azt mondani: kíváncsian várjuk, mit hoz a jövő!